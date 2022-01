Forsvarer kræver frifindelse: Skoleskyderi var syg fantasi

Politi og anklagemyndighed har forsøgt at 'piske en stemning op', om at en 27-årig mand var på nippet til at begå et eller flere blodige masseskyderier.

Sådan lyder det mandag formiddag fra den tiltaltes forsvarsadvokat, Ulrik Andreas Henriksen.

Han kræver, at hans klient frifindes for anklagen om drabsforsøg.

- Min klient har ikke lavet et skoleskyderi. Han har bare haft en syg fantasi, der kulminerede i en række konkrete forberedelseshandlinger, siger forsvarsadvokaten.

Den 27-årige har selv forklaret, at han i perioden fra 2015 til 2018 skrev et 178 sider langt manifest med et ønske om at blive historiens værste massemorder.

Samtidig begyndte han at modtage skydetræning, anskaffede sig taktisk beklædning og tog på to rekognosceringsture til flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Aarhus.

Men da tidspunktet for angrebet kom – august 2018 – var motivationen der ikke længere, har den tiltalte forklaret. Han indså ifølge sin egen forklaring, at det hele havde været en fantasi.

Forsvarsadvokaten kalder manifestet for 'grusom læsning' og rekognosceringsturene for 'uhyggelige.'

Men der er ifølge advokaten tale om syge fantasier, og de er ikke strafbare.

Han beskriver sin klient som en ensom person uden meget andet at tage sig til end at sidde foran sin computer dagen lang.

Forsvarsadvokaten mener, at politiet og anklagemyndigheden har smurt tykt på og fremstillet den tiltalte som en tikkende bombe, der kunne gå af når som helst.

- Når politiet prøver at beskrive ham som sprængfarlig bombe, der blev afmonteret i sidste øjeblik, er det en god historie, som pressen har taget til sig.

- Men bomben var løst krudt. Der har ikke været forsæt på noget tidspunkt. Så den stemning, man har pisket op, er ikke reel.

Specialanklager Kim Kristensen afviser, at han har 'blæst noget som helst op i den her sag.'

Han mener, at den tiltalte i 2019 og 2020 fortsatte sine forberedelser til et eller flere masseskyderier.

Så sent som i december 2020 forsøgte den tiltalte ifølge anklageren at bestille en halvautomatisk riffel på det mørke internet. Tre dage senere blev han anholdt.

Den tiltalte er ifølge en mentalundersøgelse sindssyg og uegnet til fængselsstraf. Anklageren vil have ham idømt en anbringelse på en psykiatrisk afdeling, hvis han findes skyldig.

Der ventes dom på torsdag.