Forsvarer: Logebror vil tilstå drab

En 56-årig mand ventes at tilstå drabet på den 44-årige kvinde, han boede sammen med i et velhaverkvarter i Holte.

Det oplyser mandens forsvarsadvokat David Francis Lublin til Ekstra Bladet.

- Det er min forventning, at sagen vil kunne afgøres som en tilståelsessag, og vi har derfor også frafaldet nævningebehandlingen, så sagen skal i stedet behandles med domsmænd, siger forsvareren, der regner med at sagen kan overstås på få timer før sommerferien.

At det ikke er tilstrækkeligt at tilstå forbrydelsen for én dommer skyldes, at anklagemyndigheden kræver den tiltalte idømt en behandlingsdom i stedet for en almindelig fængselsstraf, og en sådan foranstaltning kræver en domsmandsret.

Har været kærester

Drabet fandt sted i lejligheden, hvor den nu tiltalte og kvinden boede, 2. februar sidste år. To dage senere døde kvinden af sine kvæstelser.

De to har ifølge Ekstra Bladets oplysninger tidligere været kærester, men efter alt at dømme ikke gennem de senere år, hvor han har haft flere parforhold.

Anklagemyndigheden kræver udover behandlingsdommen manden frakendt retten til arv, forsikringssummer, pensioner eller andre ydelser, der er afhængig af kvindens død.

Sagens anklager Sophie Gade har ikke forud for retssagen ønsket at fortælle til Ekstra Bladet, hvordan den tiltalte og afdøde er knyttet til hinanden i arveretlig forstand, da grundlovsforhøret, hvor manden blev varetægtsfængslet, blev afholdt bag lukkede døre.

Nordsjællands Politi oplyste allerede i april sidste år, at sagen var så godt som færdigefterforsket. Alligevel er der først for ganske nylig blevet rejst tiltale og udfærdiget et anklageskrift.

Den 56-årige mand fra Holte er varetægtsfængslet in absentia på en lukket psykiatrisk afdeling for at kvæle den 44-årige kvinde, han delte adresse med. Privatfoto

Det skyldes ifølge den tiltaltes forsvarer blandt andet, at man har ventet på Retslægerådets endelige udtalelse, før der kunne rejses tiltale med krav om en behandlingsdom.

Ifølge anklagemyndigheden skal der ikke sættes udløbsdato på behandlingsdommen.

Sagen er endnu ikke berammet. Den har chokeret og mystificeret naboer i den etageejendom, hvor forbrydelsen fandt sted.

Her har flere overfor Ekstra Bladet beskrevet, hvordan kvinden levede et stilfærdigt og noget isoleret liv, mens hendes bofælle betegnes som både social og udadvendt. Kvinden har umiddelbart ikke efterladt sig nogen spor på sociale medier, mens han har postet stribevis af billeder, kommentarer og videoer. Blandt andet af oplevelser, han havde haft med sin seneste kæreste.

Som Ekstra Bladet har beskrevet, stod hun chokeret og bankede på døren til hans lejlighed, da den var blevet forseglet med politiets minestrimmel og var bange for, at der var sket ham noget.

Forfærdelsen blev ikke mindre, da politiet orienterede hende om, at han skulle have dræbt en anden kvinde.

Den nu tiltalte mand har i en rum tid haft en fremtrædende rolle i en herreloge. Han har tidligere blandt andet haft en konsulentvirksomhed.

En ekskæreste har overfor Ekstra Bladet beskrevet manden som vellidt:

- Han var en spasmager, som gik op i politik og nogle gange tog tingene let. Han har en sød familie. Vi var uenige om opdragelsen af mine børn. Derfor gik vi fra hinanden.