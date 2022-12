Forsvarer om drabsfrikendt søn: - Her er ingen vindere

Selvom der gik en lettelsens suk gennem lokalet, da retten fredag frifandt den 23-årige mand for drabet på sin mor, var det på en ganske trist baggrund.

På tilhørerbænken sad familiemedlemmer, der sidste efterår mistede en mor, datter og søster på brutal vis, da den 23-årige stak hende i selvforsvar i familiens sommerhus i Tisvildeleje.

- Denne her sag har ingen vindere. Uanset hvad, har familien mistet et medlem, sagde den 23-åriges forsvarer Mads Kramme til pressen efter retsmødet.

- Men jeg er selvfølgelig glad for, at min klient i dag blev frifundet med et enigt nævningeting. Det er klart, det er en kæmpe lettelse. Det har været et enormt pres for min klient, tilføjede han.

Sagen har strukket sig over fire retsdage, hvor bedsteforældre og søskende også har vidnet. Her kunne de samstemmende berette, hvordan børneflokken i mere end ti år levet i et dysfunktionelt hjem med en mor, der var stærkt alkoholiseret, utilregnelig og truende.

- Det er jo en speciel sag. Man skal være lavet af sten for ikke at blive påvirket undervejs, sagde Mads Kramme, da pressen spurgte ind til forløbet.

- Jeg har stukket hende

– Jeg har stukket hende. Jeg har ikke lyst til at komme i fængsel. Hun truede mig. Hun er stoppet med at trække vejret, sagde den 23-årige ned i røret, da han ringede til alarmcentralen.

Kort inden havde der udspillet sig et skænderi mellem han og hans mor i familiens sommerhus, som moren var taget op til, beruset og arrig.

Ifølge mandens forklaring truede hun ham med kniv, som hun havde gjort før mod ham og hans søskende. Det drev ham til at handle og stikke hende seks gange i nakkeregion, ryg, side og ansigt. Hun døde på stedet.

Mens den 23-årig ikke på noget tidspunkt har nægtet at have ført kniven mod sin egen mor, har han hele tiden undervejs fastholdt, at han handlede i nødværge og ikke havde planlagt drabet på sin mor.