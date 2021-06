Forsvarer: Politiet manipulerer bevismateriale

En 42-årig mand er ved Retten i Randers idømt tre måneders betinget fængsel for overtrædelse af lægemiddelloven i forbindelse med salg af hampeprodukter.

Manden har siden 2014 drevet et website med salg af blandt andet olier, bolsjer og cremer, som politiet mente, indeholdt for store mængder af det euforiserende stof i cannabis, THC.

De alvorligste afsnit i anklageskriftet mod manden handlede derfor om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om salg af euforiserende stoffer.

Den del blev han pure frifundet for, hvilket mandens forsvarsadvokat, Peter Secher, er godt tilfreds med.

Mindre tilfreds er forsvarsadvokaten imidlertid med retskemisk instituts metoder til at analysere cannabisprodukter. Han mener ligefrem, at der er tale om manipulation.

Forsvarsadvokat Peter Secher. Foto: Anita Graversen

Af dommen i sagen mod den 42-årige, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at indholdet af det ikke ulovlige stof THC-A i forbindelse med den retskemiske analyse omdannes til det ulovlige stof THC.

'Gaskromatografi som analysemetode indebærer, at indholdsstofferne bliver udfundet ved at varme det analyserede materiale op til 280-300 grader, at det ikke ulovlige stof THC-A herved omdannes til THC, hvis grænseværdi er 0,2 %, og at mængden af THC vil være den sammen som den oprindelige mæng- de af THC-A og/eller THC i det analyserede materiale,' lyder det blandt andet i dommen, og det finder Peter Secher mildest talt betænkeligt.

Han mener ligefrem, at det rokker ved den tillid, man som borger har til de danske myndigheder.

- Den person, der besidder et 100 procent lovligt stof, risikerer efter politiets analyse at blive dømt for besiddelse af et 100 procent ulovligt. Så er det svært at blive frifundet, selv om man er uskyldig, siger forsvarsadvokaten, som nu vil forsøge at sætte fokus på problemstillingen, så den efter hans mening uhensigtsmæssige praksis bliver stoppet.

- Jeg vil prøve at oplyse andre om problemet. For eksempel ved at tale med Ekstra Bladet. Ellers fortsætter det jo bare.

Peter Secher og hans klient overvejer for tiden, hvorvidt de vil anke sagen til landsretten.

Ud over de tre måneders betinget fængsel med et års prøvetid er den 42-årige dømt til at betale sagens omkostninger.