Forsvarer tordner: Kaptajnen skal dømmes for overlagt drab

Forsvarerne for de to tiltaltes lagde ikke fingrene imellem i deres procedurer

RETTEN I HJØRRING: De var tidligere gode venner, men nu er der iskold luft mellem to svenske mænd, der er tiltalt for at have skudt Eddie Karl-Johan Christensen og lagt ham på et brændende bålsted.

Anderledes ophedet var procedurerne fra deres forsvarere, der begge kæmper for at få deres klient af krogen for drabet, der skete 9. maj sidste år på Rendborgvej i Frederikshavn.

Eddie Christensen og hans hund blev dræbt på ejendommen nord for Frederikshavn. Kort inden drabet havde han ringet til sin mor, fordi han var bange. Foto: René Schütze

- Hvem har motivet til at dræbe Eddie? Det har Kaptajnen. Kaptajnen skal dømmes for overlagt drab, tordnede Jens Christian Christensen, der er forsvarer for den 46-årige tiltalte, nærmest som om det var ham, der var anklager.

Kaptajnen er det navn, som den 46-åriges familie brugte om den nu medtiltalte, fordi de har samme fornavn. Kaldenavnet er dog tydeligvis en torn i øjet på den 53-årige.

Mens den 53-årige nægter både drab og usømmelig omgang med lig, erkender den 46-årige, at han hjalp ham med at smide liget på bålet og skjule spor efter drabet. Han hævder dog, at det var, fordi han var bange for den 53-årige.

Forsvarer undrer sig

Den 53-åriges forsvarer Karina Skou mente, at man skal tilsidesætte den 46-åriges forklaring, ikke mindst på grund af hans ’mærkværdige opførsel’ efter drabet.

- Han siger, han er i chok. Kan man være i chok flere dage efter? Det giver jeg ikke meget for, sagde hun.

Anklageren undrer sig over den 46-åriges ageren, hvis han er uskyldig i drabet, der skete ved Eddies campingvogn. - Ikke nok med, at han ikke ringede til politiet, så deltog han også i lang tid med at rydde op efter forbrydelsen, sagde han. Foto: René Schütze

Hun undrede sig eksempelvis over, hvorfor 46-årige ikke stak af fra gården med sin hustru og søn med det samme, hvis han lige havde set Eddie blive dræbt. Hvorfor han brændte sit tøj. Hvorfor han var med til at sætte tape for skudhullerne i Eddies campingvogn, og hvorfor han i det mindste ikke fortalte det hele til politiet, da de kom ud på gården, mens Eddie stadig var meldt savnet.

Hun undrede sig også over, at han har forklaret, at han fik en pistol af den 53-årige, som han lagde i en skuffe i sit soveværelse den dag, drabet skete. Det er ikke gerningsvåbnet.

- Han flytter ligefrem hen til min klients ejendom på havnen. Hvorfor har han en så mærkværdig opførsel på så mange punkter, spurgte forsvareren.

Godt forhold

- Hans forklaring bærer præg af, at man forsøger at holde sig selv og sin hustru ude af det og i stedet skyde skylden på min klient, sagde hun.

Hustruen har tidligere været sigtet i sagen, men den er frafaldet.

Forsvareren for den 46-årige kredsede meget om motivet. Han anførte, at hans klient og hans familie har haft det godt med offeret, som de hyggede og grillede med.

– De kom godt ud af det med hinanden hele familien, sagde forsvareren og nævnte, at Eddie havde bygget en bar til parrets lille søn, og at han den dag, han blev dræbt, var oppe hos den 46-åriges hustru for at få hjælp til at få skiftet en forbinding.

Tidligere i dag argumenterede anklageren for, at de begge skulle dømmes for drab.

Skyldkendelsen afsiges på mandag klokken 14.30.