Forsvarer ville have åbne døre: Vi har intet at skjule

Det var under protest, at dørene i Retten i Kolding blev lukket, da den syriske kvinde var i grundlovsforhør

KOLDING: Med løse, grønne bukser, et lang bordeaux tørklæde, grå kondisko og et mundbind for munden går den midaldrende kvinde stille hen og sætter sig i midten af det lille retslokale i Retten i Kolding.

Med lav stemme og tydelig accent fortæller kvinden sit navn og fødselsdato.

Herefter bliver de to sigtelser mod hende læst højt.

Sigtet for terror

Senioranklager Bettina Lauridsen Wagner læser sigtelsen op.

Kvinden er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 114e og 114j, som kort fortalt er at tilslutte sig terrororganisation og uden tilladelse rejse ind i konfliktområder.

Mens sigtelsen bliver læst højt sidder kvinden med ryggen til pressen. Hun bevæger sig ikke en millimeter, men sidder stille og lytter.

Da anklageren er færdig, bliver ordet givet videre til forsvarer Tyge Trier, der bliver spurgt til, hvordan sigtede forholder sig.

- Min klient har rejst 24 timer og har ikke sovet. Hun blev bekendt med sigtelsen klokken 6 i morges og kan derfor ikke komme det nærmere lige nu.

- Men min klient vil gerne have lov til at forklare sig.

Køretøjer med kvinder og børn fra al-Roj-lejren forlader Flyvestation Karup

Protest mod lukkede døre

Herefter anmoder senioranklager Bettina Lauridsen Wagner om dørlukning 'af hensyn til statens forhold til fremmed magter og sagens karakter'.

Forsvarer Tyge Trier protesterer mod dørlukningen.

- Vi anerkender, at det er en sag af offentlig interesse, men min klient har intet at skjule, og jeg kan ikke se, hvilket hensyn til statens forhold til fremmed magter, som vil blive overtrådt i denne konkrete sag.

- Forholdet til Islamisk Stat er allerede offentligt beskrevet, siger Tyge Trier.

Trods protest fra forsvarer, Ekstra Bladet og DR-nyheder vælger dommeren at træffe kendelse om dørlukning.

