Forsvarere i uhyggelig sag: Læg fordommene til side

Stefan Danielsen og Søren Elo Pedersen har begge anket livstidsdomme for to drab på Vestsjælland

ØSTRE LANDSRET: Midt i de nedbrændte rester af Poul Frank Jørgensens stue, hvor det forkullede lig af den 80-årige mand blev fundet på gulvet, stod en motionscykel. Det eneste genkendelige, der havde overlevet den voldsomme brand, der fulgte drabet på den ældre mand.

Det var andet drab på to måneder i april og juni 2019 på ældre enlige mænd i Ruds Vedby og Vemmelev på Vestsjælland. En spektakulær sag, der i september 2020 endte med, at de tidligere tætte venner Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen blev idømt livstid.

Mandag startede ankesagen mod mændene, der begge vil frikendes.

68-årige Kiehn Georg Andersen blev udsat for voldsomme tæsk i sit hus i Ruds Vedby og kørt væk fra huset. Liget blev smidt i en sø, holdt nede af adskillige sten i tøjet. Huset stod senere i flammer.

Kiehn Andersen havde knoklet hele livet, det meste af tiden som slagtermester, da han gik på efterløn som 62-årig. Men han havde nærmest mere at se til som pensionist end som lønmodtager. Han dyrkede sin store interesse for mønter og sin post som formand for Slagelse Møntklub. Og så begyndte han at købe kræmmerting og fik en stand på Sæby Kræmmermarked. Privatfoto

Poul Frank Jørgensen blev stukket ihjel med 11 knivstik i ryggen, et i brystet og et i halsen, hvorefter huset blev sat i brand. Kun en lille tæpperest under liget var ikke brændt helt væk.

Poul Frank Jørgensen brød sig ikke om at stille op til fotografering. Men her er den nu afdøde 80-årige mand fanget foran sin landejendom, der efter drabet på ham blev brændt ned af gerningsmændene. Privatfoto

Da Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen kom ind i Østre Landsret lignede de dag og nat. Stefan klædt i hvid skjorte, mørkt slips og glatbarberet, mens Søren var iført grå joggingbukser med hængerøv og sandaler. Håret samlet i en dut i baghovedet, skægget i en lang fletning foruden hans markante ansigtstatovering. Han rokkede let frem og tilbage, men virkede ovenpå.

Der var ingen forsøg på kontakt mellem dem.

Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen ligner på overfladen et umage par. Men de var meget tætte, indtil straffesagen kom imellem dem. Privatfotos

Sjælestykker

Billedet var et andet på det tidspunkt, hvor drabene blev begået. De var hinandens bedste venner. Sjælestykker, som Stefan Danielsen kaldte det i byretten. Noget, man ikke kan leve uden.

De var ikke kærester, men havde ifølge Stefan Danielsen haft sex sammen med nogle kvinder via Sugardating.dk, ligesom han selv havde en atypisk form for sexliv, oftest masochistisk. Det er relevant, fordi der er fundet en håndskrevet notesblok i kælderen i huset i Ringsted, hvor de tiltalte boede sammen i perioder. Her stod der ting som masker, tændvæske og strips. Noget, som anklageren i byretten har udlagt som en mulig ’huskeliste til drab’, mens Stefan Danielsen har sagt, at det kunne være remedier til en sexleg.

Her kan man læse samtlige ting, der var skrevet på listen:

I forsvarernes bemærkninger til nævningene sagde de, at det var vigtigt at lægge fordommene til side.

Stefan Danielsens forsvarer Jane Ranum sagde, at de to tiltalte havde et specielt forhold, specielle interesser, herunder specielle seksuelle aktiviteter.

– Vi kommer til at høre om seksuelle udskejelser, der er masker og økser, som er brugt i seksuelle sammenhænge. Det stiller krav til, at man lægger fordommene til side, sagde hun, mens Søren Elo Pedersens forsvarer Karoline Normann tilføjede, at der ville komme en del frem, der kan forekomme ’tabubelagt, fremmed og anderledes’, ’hvis man tager en normalakse’.

Sagen fortsætter tirsdag med Stefan Danielsens forklaring.

