Forsvarsadvokat: Den anden trampede på Kim

RETTEN I HILLERØD: Da to teenagere mødte den 52-årige Kim Hansen den fatale marts morgen på gaden i Frederikssund, førte den ene an i den truende adfærd mod Kim Hansen og det var også ham, som stod for den groveste vold ved at trampe Kim Hansen i hovedet.

Sådan lød det fra advokat Kaaveh Piroz, som er forsvarer for den ene af de to nu 18-årige unge, som er tiltalt for vold med døden til følge.

Mens anklageren har procederet for, at de to skal dømmes for i forening og efter fælles forståelse at have begået dødsvold mod Kim Hansen, mener forsvareren, at man nøje skal skille de to teenageres roller ad.

De to unge er opvokset i lokalområdet og har været gode venner i en årrække, de havde været i byen og drukket og havde også taget kokain.

Kaaveh Piroz' klient har erkendt slag og et par spark mod Kim Hansen og har erklæret sig skyldig i dødsvold, men ikke i det omfang, som det er formuleret i anklageskriftet.

Advokaten mener, det fremgår tydeligt blandt andet fra de mobil-optagelser, de unge har lavet, at det er hans klients kammerat, som førte an i trusler mod Kim Hansen. Han pegede også på, at han mener, at blodspor på de unges sko og sålaftryk, viser, at det er kammeraten, som trampede Kim Hansen i hovedet, mens hans egen klient alene sparkede to gange.

Han understregede, hvordan man på optagelsen hørte den ene af de unge med skinger stemme sige, 'jeg kommer til at slå dig lige i skallen. Kom, gør noget, så kom, så kom'. Imens var hans egen klient mere i en ordveksling med Kim Hansen, som ikke på samme måde var truende i følge advokaten.

- Den anden var den mest voldelige, og det var ham, der trampede igennem flere gange, sagde advokaten om hans klients ven, den medtiltalte 18-årige.

De to unge har i retten ikke villet sige noget om den andens rolle den fatale morgen, men under politiafhøringer har advokat Kaaveh Piroz' klient sagt , at den anden trampede Kim Hansen flere gange i hovedet.

Advokaten mener, at hans egen klient maksimalt kan idømmes fire års fængsel.

Efter frokost skal forsvarsadvokat Tenna Dabelsteen procedere. Hun repræsenterer den anden 18-årige, der er tiltalt i sagen.

Kriminalteknikere arbejdede længe på stedet den 5. marts. Foto: Kenneth Meyer

