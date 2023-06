Forsvarsadvokat: - Meget vanskeligere at opløse Bandidos

Den erfarne advokat Michael Juul Eriksen vurderer, det af flere grunde vil være stejlt op ad bakke for rigsadvokaten at få opløst kendt rockergruppe

I en klar juridisk krigserklæring rettet mod Bandidos MC vil en duo bestående af rigsadvokaten og rigspolitichefen nu undersøge mulighederne for ved dom at få opløst den danske afdeling af den kendte rockergruppe.

Det bliver med forsvarsadvokat Michael Juul Eriksens ord 'meget vanskeligere' at skaffe retsgrundlag til at opløse Bandidos, end det var i forhold til Loyal To Familia (LTF), som under stor medieopmærksomhed blev opløst ved dom i september 2021.

Det var netop Michael Juul Eriksen, der kæmpede LTF's sag, indtil Højesteret endegyldigt opløste den især storkøbenhavnske gruppering i Danmark for halvandet år siden. Det skete i forlængelse af, at LTF igennem en årrække havde været en del af blodige rivaliseringer om narkotika-markedet og magten i især Københavns underverden.

- Kaster det her en retssag af sig, vil man som forsvarer have bedre kort på hånden, hvis man skal argumentere for, at der for eksempel er et socialt formål med Bandidos. Det mener jeg i høj grad, der er. Bandidos har en stærk kultur og et formaliseret samvær omkring fester og motorcykler, og det har man haft i mange år, lyder Michael Juul Eriksens umiddelbare vurdering.

Mere ballade omkring LTF

Efter hans opfattelse havde LTF umiddelbart en dårligere sag, fordi gruppen ikke havde så mange år på bagen, fordi det sociale formål med den gruppering ikke var så forankret og derfor ikke så åbenlyst set med dommernes og mere generelt den danske befolknings øjne.

Det lykkedes derfor, anklagemyndigheden at trænge igennem med det budskab, at LTF var en kriminel bande.

- Det får de svært ved i forhold til Bandidos. Der er så også det, at udgangspunktet for at køre en sag mod LTF jo var, at der havde været en del ballade omkring dem igennem længere tid. Det har der ikke i forhold til Bandidos, mener Michael Juul Eriksen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en centralt placeret talsmand for Bandidos. Hans tilbagemelding var, at han ikke har nogle kommentarer til Ekstra Bladet. Foto: Ritzau Scanpix

Han gør opmærksom på, at der to gange igennem en tiårig periode er udarbejdet en grundig undersøgelse af netop de forhold med direkte udgangspunkt i Bandidos og Hells Angels.

Konklusionen var i grove træk, at der ikke juridisk var grundlag for at tale om kriminelle bander. I hvert fald ikke i Danmark.

Hells Angels er ikke med

Baggrunden for de gennemgribende undersøgelser var med Michael Juul Eriksens ord 'panserværnsraketter og rockerkrig' mellem Hells Angels og Bandidos.

- Det var jo helt ekstraordinært, lyder advokatens vurdering.

- Det kan undre én, at myndighederne kun vil kigge på Bandidos i den aktuelle efterforskning? Hvorfor er Hells Angels ikke med?

- Det aner jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der ligger bag den her udmelding, siger Michael Juul Eriksen.

Ekstra Bladet har også rakt ud til en talsmand for Bandidos. Men han siger, at Bandidos ikke vil udtale sig til Ekstra Bladet. Heller ikke i den aktuelle sag.

Livstidsdømt Bandidos-boss dømt igen

Ekstra Bladet har tidligere indgående beskrevet, hvem der styrer Bandidos. Læs mere om det her.