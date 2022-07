Forsvundet efter bytur: Fundet død

Den 27-årige mand, som Nordjyllands Politi tidligere mandag eftermiddag efterlyste, er nu fundet død.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse mandag aften.

De pårørende er underrettet.

Politiarbejde i gang

Personen blev fundet på Nibevej sydøst for Aalborg omkring klokken 17.15 mandag sen eftermiddag.

I øjeblikket arbejder politiet ude på stedet.

- Vores opgave lige nu er klarlægge de nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet. Derfor kan vi ikke lige nu komme med yderligere detaljer, siger vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

- Men jeg kan dog sige, at i forbindelse med dette arbejde vil man kunne se et større opbud af politifolk og køretøjer ude på findestedet og andre steder i og omkring Aalborg.

Politet skriver, at de nu foretager en række tekniske undersøgelser op og omkring findestedet, og at politiets efterforskere har en række afhøringer og andre undersøgelser foran sig.

- Vi skal have et helt klart billede stykket sammen af omstændigheder omkring fundet af den 27-årige, og det er et arbejde, der tager tid, siger vicepolitiinspektøren.

Søger oplysninger

Han opfordrer alle med relevant information i sagen om at henvende sig til politiet på telefon 114.

Man leder især efter oplysninger, som kan bidrage til, hvor den 27-årige befandt sig lørdag aften 16. juli.

Til sidst i pressemeddelelsen skriver politiet, at man af hensyn til efterforskningen ikke har yderligere kommentarer, og at når der mulighed for at frigive ny information, så vil man gøre det.

Forsvandt efter bytur

Natten til søndag var den 27-årige til fest i Fjordbyen og så efterfølgende i Jomfru Ane Gade i Aalborg, hvor han ifølge politiets oplysninger befandt sig klokken 01.11.

Herefter var han færden uklar.

Nordjyllands Politi satte mandag eftermiddag en eftersøgning i gang, efter familien ikke havde kunnet få kontakt til den nu afdøde mand, som heller ikke var mødt op på sit arbejde.