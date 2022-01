Forsvundet i 45 år: Nu er lig identificeret

Et 'cold case'-team er i denne uge lykkedes med at identificere liget af en amerikansk kvinde, der forsvandt i 1977

Linda LeBeau var 27 år, da hun i 1977 blev meldt savnet. Hun var sidst blevet set i byen Tustin i Californien, men indtil for nylig har hendes skæbne været uvis.

I 1986, næsten ti år senere, fandt et hold af landinspektører skeletrester og et kranie ved en skråning langs en motorvej i den californiske by Lake Elsinore. Men det eneste, retsmedicinere kunne bekræfte ud fra fundet, var, at liget med al sandsynlighed var blevet ramt af skud i hovedet. Det var hverken muligt at identificere liget eller mistænkte - før nu.

Fredag meddelte distriktsadvokaten i Riverside County i Californien, at liget, der blev fundet i 1986, er blevet identificeret som den forsvundne Linda LeBeau.

DNA-undersøgelser gav svar

I august 2021 opgravede det såkaldte 'Cold Case Homicide Team' flere kroppe og ligrester i opklarede mordsager. Blandt dem var liget fra 1986, der blev sendt til DNA-undersøgelser på et laboratorie, og det gav altså pote.

Linda LeBeau var fraskilt, og det var hendes kæreste, der meldte hende savnet tilbage i 1977. Siden da har efterforskere undersøgt spor, når de er dukket op, men intet har indtil videre ført til en opklaring af sagen.

Ifølge The Independent er det i tidligere artikler om sagen beskrevet, at Linda LeBeau på den dag, hun forsvandt, skulle mødes med sin eksmand på en restaurant for at hente nogle penge, han skyldte hende.

Selvom liget er blevet identificeret, og politiet på den måde har fået bekræftet, at Linda LeBeau er død, skriver The Independent, at der formentlig ikke vil blive foretaget nogen arrestationer.