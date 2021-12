Forsvundet i bidende kulde: Har du set Bodil?

Østjyllands Politi er bekymret for en 77-årig dement kvinde, som er forsvundet. Hun befinder sig formentlig et sted i Aarhus, hvor der lige nu er 5-6 minusgrader

Politiet i Aarhus leder lige nu med lys og lygte efter en 77-årig kvinde, der senest er set omkring 15.15 lørdag eftermiddag.

Her blev Bodil Larsen, som kvinden hedder, spottet ved Veri Center i Risskov. Kvinden er dement og har brug for hjælp til at komme hjem til det plejehjem, hun bor på.

Hun er omkring 165 centimeter høj, almindelig af bygning, har gråt hår og bærer briller. Hun er iført sorte bukser, sorte støvler og en kort, mørkeblå jakke som ses på billedet herover.

- Det er minus 5-6 grader lige nu, og det er ikke meget tøj at have på i den kulde, så vi vil rigtig gerne finde hende, siger politiets vagtchef Christian Riis.

Når Bodil Larsen er træt, hælder hun lidt mod højre side, når hun går, men ellers ligner hun ifølge vagtchefen ikke nødvendigvis en, der har behov for hjælp.

Men det har hun, og derfor vil politiet meget gerne have borgernes hjælp til at finde hende hurtigst muligt.

Har du set Bodil Larsen, hører Østjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.