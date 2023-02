'Forsvundet' i et år: Pludselig kom hun løbende

En kvinde, der angiveligt blev holdt fanget i et år, præsterede at flygte fra sin kidnapper og søge hjælp på en tankstation. En mand er anholdt i sagen

En 57-årig mand fra New Jersey blev 7. februar anholdt, efter en kvinde henvendte sig på en tankstation og fortalte, at han havde holdt hende fanget i et år.

Det skriver flere internationale medier, herunder NBC News.

Manden, der hedder James Parrillo, sidder nu varetægtsfængslet, sigtet for blandt andet kidnapning, groft overfald og tvang.

Følte sig ikke i stand til at flygte

NBC News beskriver en overvågningsvideo fra tankstationen, hvor man ser kvinden komme løbende med en mand i hælende. Hun når akkurat ind på tankstationen, hvor hun og ekspedienten får låst døren.

Ifølge kvindens forklaring mødte hun manden i New Mexico i februar 2022. Hun gav ham et lift, og de to indledte et forhold. Men hurtigt tog forholdet en uhyggelig drejning.

Ifølge de lokale myndigheder overfaldt den 57-årige mand hende en måned senere, og hun følte sig ikke i stand til at flygte. Han tog hendes mobiltelefon, kreditkort og forhindrede hende i at kontakte familien.

I december 'boede' de i New Jersey, og det var her, at kvinden efter et voldsomt overfald, hvor den 57-årige ifølge hendes forklaring tog kvælertag på hende, barfodet formåede at flygte til tankstationen.

Manden vil ifølge NBC News forblive fængslet, indtil han skal for retten.