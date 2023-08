Forsvundet i otte år: Nu er hun dukket op

En usædvanlig sag udspillede sig over weekenden i den amerikanske delstat Californien.

Her fandt politiet i Oakland nemlig Lisa Hu, som har været meldt savnet siden 3. december 2015.

Og hun blev vel at mærke fundet i live.

Det skriver New York Post.

Tog selv kontakt

Lisa Hu blev i 2015 meldt savnet af sin familie, inden hun for nyligt kom i kontakt med sin mor igen. Sammen rakte de to ud til ordensmagten og bad dem om at fjerne efterlysningen.

Hvor den nu 31-årige kvinde har været i mellemtiden, melder historien intet om.

Politiet har nu lukket sagen, efter man er kommet frem til, at der ikke ligger en forbrydelse bag Lisa Hus forsvinden.

Ifølge CBS understreger politiet således, at Lisa Hu hverken har været holdt fanget eller er blevet udsat for personfarlig kriminalitet.