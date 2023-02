Forsvundet i tre uger: Nu har man fundet et lig

Et lig er dukket op i nærheden af det sted, hvor en 45-årig britisk kvinde sidst blev set, før hun for tre uger siden forsvandt. Det er endnu ikke endeligt fastslået, om der er tale om den forsvundne kvinde

Et stort mysterium har de seneste tre uger rystet den britiske befolkning, efter at den 45-årige mor til to Nicola Bulley forsvandt sporløst, da hun luftede sin hund i et naturområde i Lancashire i det nordvestlige England.

Søndag annoncerede politiet i Lancashire, at de 'desværre havde bjærget et lig' fra floden River Wyre, men at liget ikke er endeligt identificeret. Det skriver BBC.

'Har ingen ord'

Derfor er det altså endnu ikke fastslået med sikkerhed, at der er tale om den forsvundne 45-årige kvinde.

Men Nicola Bulleys partner, Paul Ansell, har i en skriftlig kommentar til Sky News skrevet, at han 'ikke har nogen ord lige nu, udelukkende voldsom smerte', ligesom han skriver, at familien står sammen og er nødt til at være stærke.

Nicola Bulley forsvandt 27. januar. Morgenen startede som de fleste andre, da hun afleverede sine to døtre på henholdsvis seks og ni år i skolen.

Herefter gik hun en tur med familiens hund nær floden River Wyre i den lille by St Michael's on Wyre, mens hun fra sin telefon deltog i et onlinemøde på Microsoft Teams.

Hundredvis af frivillige har hjulpet til med eftersøgningen, ligesom dykkere, droner og helikoptere er blevet brugt. Foto: Danny Lawson/Ritzau Scanpix

Ingen steder at finde

Gåturen startede 8.43, og klokken 9.10 blev hun set af en anden hundelufter. Men det var sidste gang, Nicola Bulley blev set i live.

Ikke mange minutter senere blev hendes telefon fundet på en bænk i området. Teams-mødet var stadig i gang, hunden løb stresset rundt uden snor på, men den 45-årige kvinde var ingen steder at finde.

En massiv efterforskning har været i gang siden, og sagen er blevet et stort mysterium, blandt andet fordi politiet ikke har fundet beviser på, at der skulle være foregået noget kriminelt forud for Bulleys forsvinden.

Spekulationer og teorier

Ifølge BBC skulle Nicola Bulley have haft 'væsentlige problemer med alkohol', hvorfor politiet så på sagen med stort alvor. Deres arbejdshypotese var, at den 45-årige kunne være faldet i floden.

Men sagen er blevet fulgt intenst i England, og på internettet er diverse spekulationer og teorier blevet delt.

Politiet i Lancashire udtalte i sidste uge, at de aldrig har set noget lignende. Ledende efterforsker Rebecca Smith sagde i den forbindelse, at hun og kollegerne blev 'oversvømmet med falske oplysninger, beskyldninger og rygter.'