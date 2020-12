Forsvundet kvindes søn: Hjælp os med at finde mor

- Lige nu vil jeg helst ikke tænke på, hvad der er sket med mor. Det er forfærdeligt. Vi er på bar bund, og jeg håber, at gode folk vil hjælpe os og politiet med at finde hende, siger Miralem Hajiric.

Han er ældste søn af den 60-årige Almasa Hajiric, som natten til juledag forlod hans lillebrors og svigerindes hjem i fynske Vissenbjerg.

Almasa er væk: Optrapper jagt på forsvundet kvinde

Først tidligt næste morgen fandt familien ud af, at den ældre kvinde var væk. Nu håber Miralem Hajiric, der sammen med sin bror ejer og driver virksomheden MRH Biler i Odense, at politiet med offentlighedens hjælp kan finde ud af, hvor Almasa Hajiric befinder sig.

Ægtefælle alvorligt syg

Den forsvundne kvindes to sønner, fire børnebørn, resten af familien og en større gruppe mennesker i deres netværk hjælper også med at lede. Men der er stadigvæk ingen spor af Almasa Hajiric eller livstegn fra hende.

- Mor er en følelsesladet kvinde, og hun har været meget ked af det på det seneste, fordi vores far og hendes mand er meget alvorligt syg af kræft og nu ligger i respirator, siger Miralem Hajiric, som fastslår, at den ulykkelige kvinde overfor familien overhovedet ikke har virket suicidal eller selvskadende.

Den forsvundne Almasa Hajiric. Folk med oplysninger om den 60-årige kvinde bedes henvende sig til Fyns Politi på telefon 114. Privatfoto

- Nej, men hun var trist. Det er rigtigt nok, siger den 40-årige automobilforhandler, som ikke selv var sammen med sin mor aftenen før hun forlod hans lillebrors hjem i Østervang i Vissenbjerg.

Miralem Hajiric forklarer, at der pludselig op til jul skete en kraftig forværring med den 63-årige fars helbredstilstand, efter at han for nylig blev opereret for kræft i den ene lunge.

Hunde med i eftersøgning

- Han fik høj feber og infektioner, og ligger nu på intensiv afdeling på universitetshospitalet i Odense. Det har selvfølgelig ikke gjort mors humør bedre. Det har virkelig tæret på hende, siger Miralem Hajiric.

Han fortæller, at eftersøgningen går i alle retninger, og han bekræfter politiets oplysninger til Ekstra Bladet, om at den 60-årige kvinde heller ikke har indfundet sig i Dalum, hvor hun bor til daglig.

Fyns Politi har lørdag formiddag intensiveret eftersøgningen af Almasa Hajiric. Det bekræfter vagtchef Peter Vestergaard.

- Vi tilkalder flere politifolk og førere med hunde og intensiverer på den måde eftersøgningen, siger vagtchefen

Han fortæller, at det blandt andet vækker bekymring, at der hen over julen har været nattefrost i området omkring Vissenbjerg og Odense.

Rødt hår og brun jakke

- Vi håber, at nogen har set den forsvundne kvinde, og at offentligheden kan hjælpe os, så vi kan sikre os, at hun er i god behold, siger Peter Vestergaard.

Den forsvundne kvinde er af bosnisk oprindelse og beskrives som østeuropæisk af udseende. Hun er 175 centimeter høj og almindelig af bygning.

Almasa Hajiric har rødt mellemlangt hår og var iført nederdel og gulbrun jakke.

Har du oplysninger om kvindens færden eller mulige opholdssted, kan du kontakte politiet på 114.