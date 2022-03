Forsvundne Frederik fulgtes med mand og kvinde

Nordsjællands Politi arbejder fortsat med at kortlægge Frederiks færden.

Den 16-årige fra Hørsholm blev meldt savnet lørdag eftermiddag.

Frederik blev senest set på natklubben Retro i Bjergegade i Helsingør, som han forlod klokken 03.10 natten til lørdag.

Herefter fortæller vagtchef hos Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet, at den 16-åriges forældre har meldt deres søn savnet.

I en pressemeddelelse søndag formiddag oplyser politikredsen, at Frederik har været i kontakt med en mand og en kvinde - muligvis et ægtepar - som han fulgtes med i retning af Axeltorv.

Det gjorde han i cirka et minut, hvorefter han fortsatte alene, viser videoovervågning.

Vil tale med par

Nordsjællands Politi skriver, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at tro, at Frederik har været udsat for en forbrydelse.

Nordsjællands Politi vil meget gerne tale med det par, som Frederik var i kontakt med og høre fra borgere, som i øvrigt har oplysninger om Frederiks færden efter klokken 03.30 natten til lørdag

Frederik er 170-180 cm. høj, spinkel af bygning, mellemlangt, lyst hår med midterskilning, iført lyseblå stribet, hørskjorte, sort vest af mærket Moncler, mørke, lange bukser og lyse sko.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra politikredsen i forhold til den seneste pressemeddelelse, men de har ikke yderligere kommentarer i øjeblikket, siger vagtchefen.