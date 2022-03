Forsvundne Frederik: Involveret i håndgemæng

Overvågningsmateriale viser, at 16-årige Frederik var i klammeri med to mænd, efter han forlod natklub

16-årige Frederik var impliceret i et håndgemæng, efter han forlod natklubben Retro i Helsingør.

Det viser overvågningsmateriale.

- Vi kan bekræfte, at vi i forbindelse med vores gennemsyn af videoovervågningen fra Helsingør er blevet opmærksomme på, at den savnede var involveret i noget håndgemæng med to unge mænd i krydset Bjergegade/Stengade, efter han havde forladt Club Retro, siger politikommisær Morten Riisager.

Politiet har identificeret og afhørt de to unge mænd, og det er umiddelbart deres vurdering, at episoden ikke hænger sammen med Frederiks forsvinden.

Derfor har Morten Riisager heller ikke yderligere kommentarer til episoden.

Fulgtes med mand og kvinde

Nordsjællands Politi har tidligere meldt ud, at de ikke mente, at Frederik havde været udsat for en forbrydelse.

Man har arbejdet intenst på at kortlægge den 16-åriges færden op til hans forsvinden.

Frederik var ifølge politiet i kontakt med en mand og en kvinde - muligvis et ægtepar - som han fulgtes med i retning af Axeltorv.

Det gjorde han i omtrent et minut, hvorefter han fortsatte på egen hånd. Det viser videoovervågning.

Lighunde er sat i Helsingør Havn for at lede efter 16-årige Frederik

Ledt med lighunde

Mandag formiddag blev specialtrænede politihunde sat i vandet i Helsingør. Vandsøgshundene er specialtrænet i at søge efter lig under vandet.

Nordsjællands Politi har ligeledes fået hjælp fra fra strømforskere fra Aarhus Universitet og Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet.

Det var Frederiks forældre, der meldte ham savnet lørdag eftermiddag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre danske rappere udgjorde ifølge politiet et maskeret tæskehold, der røvede og afpressede tre ofre i en såkaldt sexfælde. Hør mere om sagen i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.