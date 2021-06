Forsvundne Nicki: Stor opbakning til eftersøgning

20-årige Nicki er stadig forsvundet efter, at han forlod en fest søndag nat på Bornholm. Organisationen Missing Peoples påbegynder eftersøgning i dag. - Opbakningen er overvældende

Nicki Aabank Gudbergsen forlod søndag nat kl. 02.00 en fest i Møllegade i Rønne, og er ikke set siden.

Politiet på Bornholm har siden stemt dørklokker, anvendt droner og fået assistance af søfartstjenesten, hjemmeværnet og beredskabsstyrelsen, men nu melder den frivillige organisation Missing Peoples sig også på banen. Det oplyser Bornholms Politi på Twitter.

'Stor bevågenhed og opbakning'

Missing Peoples' pressetjeneste oplyser til Ekstra Bladet, at de har sendt fire indsatsledere til øen, og efter et møde med politiet tirsdag kl. 14, vil de indkalde til søgning på deres sociale medier, Facebook, Twitter og Instagram.

Her kan frivillige tilmelde sig, hvis de ønsker at deltage i eftersøgningen.

- Der har allerede været stor interesse, fortæller pressetjenesten, der beskriver et meget engageret lokalsamfund, der har tilbudt at hjælpe med alt fra eftersøgning, til proviant og husly.

Missing People oplyser, at de håber at påbegynde søgningen tidlig tirsdag aften, og forventer at være til stede på øen indtil søndag.

Kontakt politiet hvis du har oplysninger

Da den 20-årige mand gik fra festen søndag nat, var han iklædt shorts, en sort hoodie, sorte converse sko og skuldertaske.

Han er 180 cm høj, mørkhåret og almindelig af bygning.

Oplysninger om Nicki kan gives til Bornholms Politi på 1-1-4.