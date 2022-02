Forsvundne Olivers far: - Jeg kan ikke forestille mig et værre mareridt

- Jeg kan ikke forestille mig et værre mareridt.

Sådan beskriver faderen til den forsvundne Oliver Ibæk Lund de seneste døgn, siden han opdagede, at hans søn var forsvundet i Aalborg natten til fredag i sidste uge.

Sammen med den nærmeste familie har han været med til at lede efter Oliver i Aalborg. En eftersøgning, der har været svær at deltage i.

- Det at gå ned langs havnen og kigge ned i vandet ... Jeg ved ikke, om jeg skal håbe på at finde noget eller ej, siger Mikkel Lund.

Oliver Ibæk Lunds far. Privatfoto

Omsorgsfuld og vellidt

Faderen beskriver sin søn som en kærlig dreng, som omgiver sig med få, men meget tætte venner.



- Oliver er en stille og rolig dreng. Han er meget omsorgsfuld og hjælper gerne sine venner i svære situationer, fortæller Mikkel Lund.

- Han er meget glad for sit studie i Aalborg, hvor han læser psykologi. Her har han fundet gode kammerater, som han også har hjulpet igennem foreningsarbejdet på universitetet, fortsætter han, da han skal sætte yderligere ord på, hvem Oliver er.

Han er i Aalborg

Eftersøgningen af Oliver har hidtil koncentreret sig om Aalborg, og Mikkel Lund mener fortsat, han er at finde i Aalborg.



- Vi har tjekket de adresser i Vejle, som vi tror, han kunne være på. Vi holder også øje med hans sociale medier, men han har ikke været aktiv siden natten til fredag, siger Mikkel Lund

- Der er ikke noget, som tyder på, at han skulle være andre steder end i Aalborg, fortsætter han, inden han kommer med en klar opfordring til borgerne i Aalborg.

- Vi vil gerne opfordre beboerne i Aalborg til at tjekke deres overvågning og video for at se, om han har søgt ly i blandt andet baggårde eller kælderrum. Det er primært natten til fredag fra kl. 1 og frem, som er relevant.

Oliver Ibæk Lund. Privatfoto

Politiet leder fortsat

Natten til fredag 3.-4. februar forsvandt den 21-årige Oliver Ibæk Lund efter en bytur i Aalborg. Han blev sidst set ved Toldbod Plads. Politiet har efterfølgende kortlagt hans videre færden til omkring Vestre Havnepromenade.

Tirsdag fortsætter politiet deres eftersøgning i Aalborg by, hvor de fortsat har fokus på at sikre overvågning fra midtbyen og vestbyen. Samtidigt leder dykkere i Limfjorden, hvor specialtrænede vandsøgningshunde er sat ind i eftersøgningen af den forsvundne Oliver Ibæk Lund.