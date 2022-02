Forsvundne unge i Aalborg: - Det er skræmmende

Natten til søndag var Aalborgs berømte festgade Jomfru Ane Gade proppet med mennesker og lange køer til barerne. Coronarestriktionerne var ophævet - endelig!

Tirsdag lå gaden til gengæld stille hen i kulden. Men alvoren lå tungt over de unge kvinder, Ekstra Bladet talte med. Det kommer tæt på, at to unge mennesker er forsvundet i byen i løbet af tre døgn. Først 21-årige Oliver Ibæk Lund, der sidst blev set ved vandet natten til fredag.

Oliver Ibæk Lund er 21 år gammel og beskrives som almindelig af bygning med mørkt, kort hår. Han bærer briller. På tidspunktet for sin forsvinden var han iført en mørk uldfrakke, brune sko og lyseblå jeans. Politifoto

Og så 22-årige Mia Skadhauge Stevn natten til søndag, hvor hun blev set stige ind i en sort personbil klokken 6.09 ved Netto på Vesterbro i Aalborg, efter hun havde forladt festgaden kort forinden. Tirsdag aften er der stadig intet nyt om hendes forsvinden.

21-årige Sofie Mortensen hørte om den unge kvindes forsvinden, da hendes mor ringede bekymret til hende i går og sagde, at hun skulle passe på.

– Det er uhyggeligt. Også at der er to, der forsvinder med så kort mellemrum, siger hun.

Hendes jævnaldrende veninde Katrine Hjelmsbo tilføjer:

– Og hvis det med Mia er en forbrydelse, kan det jo gå ud over alle.

Katrine Hjelmsbo og Sofie Mortensen, begge 21, føler, det kommer tæt på, fordi de er jævnaldrende med de forsvundne. Foto: René Schütze

De fortæller samstemmende, at sagerne helt klart har fået dem til at tænke endnu mere over at følges hjem, når de skal i byen på fredag.

– Det føles tæt på. Også på grund af deres alder, siger Katrine.

’Ryster os’

Minna Tofek og Silke Hjelmsbo, begge 25, kalder det også skræmmende.

– Vi har lige siddet på café og snakket om det. Vi kender ikke nogen af dem, men man føler stadig, at det kommer tæt på. Hvordan det kan ske her i lille Aalborg, siger Minna Tofek.

– Det ryster os. Det er meget lokalt, tilføjer Silke Hjelmsbo.

Minna Tofek og Silke Hjelmsbo, begge 25, er skræmte over de forsvundne unge. Foto: René Schütze

Bare få minutters gang fra Jomfru Ane Gade ligger supermarkedet Netto på Vesterbro, hvor Mia Skadhauge Stevn sidst blev set stige ind i den mørke personbil.

Her er i hvert fald tre overvågningskameraer, der filmer den strækning, hvor bilen samlede hende op og kørte derfra ad Vesterbro i østlig retning.

Da Ekstra Bladet besøgte tattoo-forretningen Artistic, var politiet netop i gang med at sikre overvågningen i jagten på det mørke køretøj.

Overvågningskameraet til tatoveringsbutikken sidder oppe i hjørnet over det højre butiksvindue. Foto: René Schütze

Kort før Mia Skadhauge Stevn blev set sidste gang, var hun på Wolf Club i Jomfru Ane Gade, hvor Lasse Bøgelund, der driver baren med sin bror, vekslede nogle ord med hende.

Over for politiet har Mia Skadhauge Stevns familie og venner beskrevet Mia Skadhauge Stevn som 'sød og omsorgsfuld'. De udlægger det som helt unormalt, at hun ikke giver lyd fra sig.

Ekstra Bladet opsummerer i videoen her, hvad vi på nuværende tidspunkt ved omkring Mia's forsvinden.

