Fortsat forsvundet: Far skal i fængsel

Den 32-årige far Mathias Brodka er tirsdag blevet sigtet og varetægtsfængslet in absentia for bortførelsen af sin otteårige datter Malua efter et samvær

Otteårige Malua er nu forsvundet på 17. døgn efter et samvær med sin far, Mathias Brodka, der flere gange har medvirket som konspirationsteoretiker i forskellige medier.

Tirsdag formiddag blev den 32-årige far sigtet for bortførelse ved at have unddraget moderen forældremyndigheden. Han blev varetægtsfængslet in absentia i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Aftalen var, at Mathias skulle aflevere Malua til moderen efter samværet, men dette skete aldrig. Politiet har siden efterlyst faren og den lille pige, der sidst er set ved hovedbiblioteket i Roskilde lørdag 4. december omkring 11.30.

Malua var iført en rød nissehue og en jakke med Anna og Elsa fra disneyfilmen 'Frost'. Politifoto.

Ifølge kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Thomas Kristensen gælder efterlysningen også internationalt, såfremt faren skulle have taget Malua med til udlandet.

Politiet ønsker dog hverken at kommentere på, hvor Mathias og den otteårige kunne befinde sig eller motivet for bortførelsen, men fortæller, at de har modtaget en række henvendelser.

- Vi har fået omkring 25 henvendelser fra borgere i hele landet, der mener at have set den efterlyste far og datter, siger Thomas Kristensen til Ekstra Bladet.

Smidt ud af konspirationsparti

Politiet har offentliggjort overågningsbilleder af Mathias og Malua den dag, de sidst er set. Politifoto.

I en artikel fra juli 2019 i Berlingske står Mathias Brodka frem som konspirationsteoretiker og medlem af det politiske parti JFK21, hvis mærkesager udspringer af mistillid til systemet. Partiet er blandet andet modstandere af 5G-mobilnetværket.

Bestyrelsesmedlem i JFK21 Kristian Larsen oplyser til Ekstra Bladet, at Mathias Brodka i 2019 blev ekskluderet af partiet på grund af politiske holdninger, som var i strid med partiet.

- Mathias blev bedt om at gå for mere end et år siden, fordi han gik på tværs af partiets holdninger, siger Kristian Larsen.

Voldsparat

Til Berlingske giver Mathias Brodka udtryk for, at han er villig til at bruge vold, hvis det skulle blive nødvendigt:

- Hvis jeg bliver truet på mit liv, så er det selvfølgelig klart, at så må man gribe til våben og forsvare sig. Skulle man lægge sig ned og tude eller lægge hovedet på blokken og sige 'det var det'? Aldrig.

Mathias er 197 cm høj og beskrives som robust af bygning. Politifoto.

I en artikel på netmediet Zetland siger Mathias Brodka, at han er klar til at gå forrest i at storme Christiansborg, hvis stemningen skulle være til det ved en demonstration. Han udtaler desuden, at han hader politikerne og han er 'frisk på at smide hele Folketinget i gabestok'.

Politiet frygter dog ikke, at han har samme voldsparathed over for sin datter.

- Vi har ingen grund til at tro andet end, at han vil sin datter det bedste, siger Thomas Kristensen.

Vaccine-modstander

Ud fra Mathias Brodkas Facebook-profil tyder det på, at han er modstander af coronavaccinerne,

I hvert fald har han 19, november slået et billede op på sin åbne profil af en mand, der holder et stort skjold oppe og beskytter en lille pige med blomster i hænderne mod vacciner.

Hans coverbillede på samme profil er et billede af Pzifers logo, men navnet på medicinalfirmaet er byttet ud med teksten 'pfuckoff'.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte Maluas mor, men uden held.