Forurettet i læge-sag: - Han var ubehøvlet

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): En 30-årig læge førte nærmest ud af det blå sin hånd ned og befølte en kvindes bryster, da hun var til behandling med sin albue på Viborg Sygehus 20. januar i år.

Sådan forklarede den forurettede selv, da hun skulle vidne på sagens tredje retsdag tirsdag.

Lægen er tiltalt for at have begået overgreb på i alt fire kvindelige patienter i forbindelse med sit arbejde som læge på Viborg Sygehus og Aarhus Universitetshospital i januar og marts i år.

Den 30-årige læge nægter sig skyldig - selv mener han, at hans undersøgelser var lægefagligt begrundet. Undersøgelserne er dog ikke til at finde i patienternes journaler.

Snakkede groft

En af kvinderne forklarede tirsdag, at hun oplevede lægen som ubehøvlet med et meget groft sprog, mens han undersøgte hendes albue på Viborg Sygehus 20. januar.

- Lige pludselig vender han sig om, går hen mod mig og fører sin hånd ind under blusen og gramser på mit bryst. Hvad laver du?, spørger jeg. Han svarer, at han skal se, om jeg har et brækket ribben, forklarede kvinden.

Og så gik lægen ifølge kvinden uden at sige et ord.

- Det føltes hårdhændet. Som en slags 'jeg gør det her, fordi jeg kan', sagde den forurettede om episoden.

Hun forklarede videre, at hun ikke sagde noget i situationen, fordi hun havde utrolig ondt, og fordi man normalt har tiltro til en læge og derfor stoler på vedkommendes autoritet.

- Det er et stort tillidsbrud i en situation, hvor man kommer ind og både er sårbar og i smerter. Det har betydet, at når jeg skal til læge igen, så vil jeg have en med ind, sagde den forurettede.

Bad patient kalde ham 'hr. doktor'

En af de andre forurettede i sagen har tidligere forklaret, at den 30-årige læge bad hende kalde ham 'hr. doktor', mens han foretog en række meget grænseoverskridende undersøgelser.

- Det eneste, jeg ønskede, var, at han skulle forlade lokalet, sagde den unge kvinde under sin forklaring i sidste uge.

Kvinden var indlagt med influenza A og havde over 40 i feber, da den tiltalte foretog en rektal og vaginal undersøgelse af hende. Under sin egen forklaring smed den 30-årige læge med fagtermer i et væk, mens han argumenterede for, at der var belæg for undersøgelsen.

Den forklaring har samtlige mere erfarne læger skudt til jorden.

Der ventes at falde dom i sagen onsdag.