Forurettet om 'hr. doktor': - Håber han bliver buret inde for evigt

Følelserne og tankerne væltede rundt i kroppen, da en 42-årig kvinde for første gang onsdag skulle sidde ansigt til ansigt med den 30-årige læge, som er tiltalt for et seksuelt overgreb på hende i forbindelse med en undersøgelse på Viborg Sygehus 16. januar i år.

Ingen af de fire forurettede i sagen fik deres punktum onsdag som forventet, da domsafsigelsen i den omfattende sag blev udskudt. Men det ændrer ikke på den 42-åriges forurettedes håb for udfaldet.

- Jeg håber, at han bliver buret inde for evigt. Men jeg ved godt, at det er ønsketænkning, siger kvinden til Ekstra Bladet.

Hendes hverdag blev slået i tusinde stykker efter mødet med den 30-årige læge. Hun beskriver det som et levende helvede med angst, søvnløse nætter og selv en simpel tur i supermarkedet er uoverskuelig.

Annonce:

Den 30-årige læge nægter sig skyldig - selv mener han, at hans undersøgelser var lægefagligt begrundet.

Undersøgelserne er dog ikke til at finde i patienternes journaler, og den lange række af mere erfarne læger, der har vidnet i sagen, har uafhængigt af hinanden fortalt, at de aldrig ville have lavet undersøgelserne.

Smertehelvede

Den 42-årige kvinde var i store smerter, da hun blev bragt til skadestuen på Viborg Sygehus, efter hun var faldet på et løbebånd og blandt andet havde slået sit knæ af led.

Ifølge anklageskriftet skulle den 30-årige læge uden samtykke have foretaget en vaginalundersøgelse, befølt hende på brysterne og ført hendes hånd ned til hans underliv, mens han spurgte, om hun kunne mærke, at han var begejstret. Ifølge kvinden omtalte han sig selv som 'doctor C (mandens forbogstav, red)' undervejs.

Annonce:

- I lang tid gik jeg med en skyldfølelse, indtil det gik op for mig, at jeg rent faktisk sagde nej. Men jeg kunne ikke komme derfra, fortæller kvinden.

Hun gik få dage efter episoden til sin praktiserende læge, og spurgte om det kunne passe, at man skulle undersøges så grundigt, når man havde slået knæ og ankel.

Først forsøgte hun med egne ord at lægge låg på oplevelsen, men da hun nogle måneder senere blev opmærksom på, at en ung kvinde havde været udsat for en lignende oplevelse på Aarhus Universitetshospital, valgte hun alligevel at gå til politiet - for så var hun ikke alene.

- Ingen fængselsstraf eller erstatning kan nogensinde dække det tab, vi har været udsat for. Det er en byrde, vi skal bære resten af vores liv, siger den 42-årige kvinde, som pt. er sygemeldt fra sit arbejde.

Annonce:

Opførte sig seksuelt

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed udøvede den 30-årige læge seksualiseret adfærd over for den 42-årige kvinde og patienten fra Aarhus Universitetshospital. Det kom frem under anklager Rosa Papes dokumentation af sagen onsdag.

- Det skriger til himlen, at det her ikke ligger inden for det lægelige skøn, sagde anklageren under sine afsluttende bemærkninger.

Rosa Pape argumenterede desuden for, at han havde misbrugt sin stilling, autoritet og tillid som læge. Derfor kræver hun, at den 30-årige læge bliver idømt tre år og seks måneders fængsel samt frakendes retten til at udøve lægegerning.

Lægens forsvarer, Karoline Døssing Normann, er dog helt uenig i den tidsudmåling og mener, at hendes klient kun bør idømmes ni måneders fængsel, såfremt han kendes skyldig. Hun argumenterede for, at kvinderne havde givet samtykke til undersøgelserne.

En udmelding, der får den 42-årige forurettede til at rase.

Annonce:

- Jeg havde ikke bedt om det, og jeg stolede på ham, fordi han var læge. Jeg håber, at han aldrig nogensinde skal have med dyr eller mennesker at gøre igen, siger hun.

Der falder dom i sagen fredag formiddag.