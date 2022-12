Forurettet til 'hr. doktor': - En måde at genvinde kontrol

Der var lige dele lettelse og skuffelse hos en af de forurettede kvinder, da den 30-årige læge Carlos Gaewkheo Shiralipour fredag blev idømt to års fængsel for overgreb på patienter

Følelserne var blandede hos en af de fire forurettede kvinder, da den 30-årige læge Carlos Gaewkheo Shiralipour fredag formiddag blev idømt to års fængsel for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje samt blufærdighedskrænkelse.

Den nyuddannede læge valgte nemlig at anke dommen til frifindelse.

- Det er selvfølgelig en form for beroligelse, at man nu har byrettens ord for, at det der foregik ikke var okay. Men det er også ambivalent, at den er anket, siger den unge kvinde til Ekstra Bladet efter domsafsigelsen.

Hun var indlagt på Aarhus Universitetshospitals akutafdeling med over 40 i feber 20. marts i år, da den 30-årige læge kom ind til hende og foretog både en rektal- og vaginalundersøgelse af hende - på trods af, at hun allerede var tilset af to læger, og det var konstateret, at hun havde influenza.

Lægen skulle undervejs have omtalt sig selv som 'hr. doktor'.

- Jeg har ikke haft det af helvedes til de sidste ni måneder, uden at der var grund til det, siger hun.

Den unge kvinde har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun siden oplevelsen på Aarhus Universitetshospital har lidt af angst, søvnproblemer og er blevet sygemeldt fra sit arbejde.

Har fulgt sagen

Kvinden har troligt siddet på tilhørerpladserne, siden hun vidnede i sagen. Det var også hende, der gik til pressen og fortalte om sin oplevelse, efter den 30-årige læge var blevet varetægtsfængslet.

- Jeg er en kontrolfreak, og i den her sag har jeg mistet kontrollen. Det at jeg kan gå herind og se ham i øjnene, har været en måde at genvinde kontrollen på og en del af min helingsproces, siger hun.

Dommeren valgte til hendes store lettelse, at Carlos Shiralipour skal sidde varetægtsfængslet under anken.

Enormt tillidsbrud

Under begrundelsen af dommen lagde retten blandt andet vægt på, at alle fire forurettede i sagen var sygdomsramte, da de blev udsat for overgrebene.

Tre af kvinderne kom blandt andet til behandling på grund af skader på knæ, ankel og en brækket fod, mens en anden kvinde var indlagt med over 40 i feber.

- Jeg har været anklager i 20 år, og jeg har aldrig oplevet en lignende sag. Jeg synes, at retten viser, at det er en konsekvens af et tillidsbrud af sådan en karakter, siger anklager Rosa Pape til Ekstra Bladet efter domsafsigelsen.