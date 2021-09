Foruroligende fund i amerikansk nationalpark

Politiet i amerikanske Wyoming har gjort et foruroligende fund i en nationalpark, efter en kvinde har været meldt savnet.

Ifølge BBC fortæller FBI, der har været med til at udføre eftersøgningen efter 22-årig Gabby Petito, at man har fundet et lig, der matcher beskrivelsen af den unge kvinde.

- Som enhver forælder kan forestille sig, er det her en ufattelig svær tid for familien. Dødsårsagen er endnu ikke klarlagt, lyder det fra FBI-agent Charles Jones på en pressekonference.

Kæresten forsvundet

Gabby Petito var på tur tværs over USA med sin jævnaldrende forlovede Brian Laundrie, da hun i kølvandet på et skænderi forsvandt.

Parret blev på et tidspunkt stoppet af politiet, hvor de forklarede, at de havde haft et voldsomt skænderi. Politiet anbefalede dem at tilbringe natten hver for sig, som det fremgår af politiets optagelser ovenfor.

Parret blev stoppet af politiet efter et skænderi. Foto: Ritzau Scanpix

Første september kom Brian Laundrie efter en måneds rejse pludseligt hjem til sin familie med den ombyggede varevogn, parret var kørt af sted i. Dog uden at have Gabby Petito med sig.

Ti dage senere meldte Petito-familien Gabby savnet, og et par dage efter forsvandt Brian Laundrie så uden at efterlade sig spor.

Politiet har weekenden igennem ledt efter Brian Laundrie, men uden held.

Den ombyggede varevogn, som parret kørte i, skulle have ført dem på tværs af USA. Foto: Ritzau Scanpix

Filmede til Youtube

Parret havde planlagt at filme deres eventyr på tværs af USA i en ombygget varevogn og dele det på Youtube.

Tilgår man deres kanal, er der kun en enkelt video, der i skrivende stund har 2,7 millioner visninger.

Her er der intet tegn på, at parrets eventyr skulle ende så forfærdeligt.

Gabby Petitos far har delt følgende opslag på Twitter til minde om sin datter: