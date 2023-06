Forvaring eller livstid: Her er forskellen

Forvaring og livstid er de to mest indgribende sanktioner man kan få i Danmark. Her er forskellen på de to

Lige om lidt skal nævninge og dommere i Retten i Aalborg tage stilling til hvilken straf, den 38-årige Thomas Thomsen, der er fundet skyldig i og forsøg på voldtægt, drab og ligskænding mod Mia Skadhauge Stevn, skal afsone.

Specialanklager Mette Bendix har i formiddags gjort klart, at hun går efter en straf på livstid, subsidiært forvaring til den nordjyske elektriker.

Selvom en dom på livstid er Danmarks strengenste straf, kan en forvaringsdømt i princippet sidde lige så længe, som en livstidsdømt. Så hvad er egentlig forskellen, og hvad er værst?

Livstidsdømte skal som udgangspunkt sidde i fængsel resten af livet, men bliver i gennemsnit løsladt efter 16 - 17 år.

Man skal være farlig

Forvaring er til forskel fra livstidsdommen formelt set ikke en straf, men en foranstaltning uden længstetid. Det vil sige, at det ikke på forhånd er fastsat, hvor lang tid den dømte skal sidde i forvaring - og hvornår vedkommende kan komme ud.

Det helt centrale i forhold til forvaring er, at den dømte anses for at være særlig farlig for sine omgivelser. Her vurderes altså, at der er stor sandsynlighed for, at den dømte vil begå lignende farlig kriminalitet igen.

Men med denne sanktion påhviler det Kriminalforsorgen allerede efter tre år at vurdere, om foranstaltningen skal fortsætte, og efter tre år skal der tages stilling igen en gang om året.

Længstetiden på denne sanktion kan altså variere, da der hele tiden tages stilling til farlighedsniveauet hos den enkelte dømte. Det sker dog oftest, at sanktionen bliver forlænget igen og igen, hvorfor forvaring kan blive lige så lang som en livstidsstraf.