Fra barn i dansk provinsby til gift kvinde i Afghanistan

En 26-årig dansk kvinde er tiltalt for at fremme terrororganisationen Islamisk Stat i Afghanistan. Hun fortalte i retten mandag, hvordan hendes liv tog en helt usædvanlig drejning

En ensom teenager fra den danske provins ser videoer om Islam på YouTube. To uger efter er hun konverteret. Ti år senere er hun tiltalt for at have 'fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat'. Hun nægter sig skyldig.