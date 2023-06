Fra lørdag er der fri bane til at flage med andre nationers flag. I hvert fald indtil videre.

Straks efter Højesterets frifindende dom torsdag i straffesagen om flagning med det amerikanske 'Stars and Stripes' i Nørre Bjert ved Kolding har Justitsministeriet reageret.

En ny bekendtgørelse slår en streg over tre andre bekendtgørelser udstedt i 1915, 1957 og 1989, oplyser ministeriet fredag. Den træder i kraft lørdag.

'Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser om flagning med fremmede nationsflag' lyder overskriften på bekendtgørelse nummer 881.

I den principielle dom slår Højesteret fast, at der ikke var hjemmel til at straffe mekanikeren Martin Hedegård, der i Nørre Bjert i 2018 havde hejst 'Stars and Stripes' i en flagstang.

Højesteret lægger vægt på, at en bekendtgørelse fra 1915 relaterer sig til situationen før og under Første Verdenskrig.

Samtidig henviser de syv dommere til ytringsfriheden. Det at hejse et flag er en ytring.

I almindelighed kan flagning med fremmede landes nationalflag ikke anses for at være en overtrædelse af et forbud til 'værn for statens forsvars- eller neutralitetsforanstaltninger', lyder det.

Et politisk efterspil på afgørelsen kan dog ikke udelukkes. Muligvis vil endnu en bekendtgørelse se dagens lys.

'Efter sommerferien vil der blive taget stilling til det videre forløb i forhold til reglerne for flagning,' har Justitsministeriet oplyst til Jyllands-Posten.

Hidtil har myndighederne ment, at det er forbudt at flage med andet end Dannebrog. Hvis man ville have noget andet i flagstangen, har det krævet en konkret tilladelse.

Det har juristen Jørgen Albæk Jensen, der er professor emeritus ved Aarhus Universitet, forklaret ifølge DR.

- Hvis man fra politisk side synes, at det skal være, som det altid har været, så må man lave en lov, har han sagt til DR.

De første politiske meldinger er allerede blevet hejst. Således er Danmarksdemokraternes kulturordfører, Søren Espersen, ifølge DR chokeret over dommen. Han ønsker ny lovgivning.

Hovedpersonen i straffesagen erklærer sig tilfreds med at blive frifundet. Men Martin Hedegård er også lidt ærgerlig, har TV Syd rapporteret.

- Det er bagsiden af medaljen. Nu får vi pludselig lovliggjort, at vi kan flage med flag, som ikke har noget med den danske mentalitet at gøre. Lande, vi ikke er venner med, har han udtalt til tv-stationen.