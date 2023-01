Fra modekonge til voldtægtsdømt

Kun i Ekstra Bladet

Ophold på luksushoteller, besøg på eksklusive caféer i København og et betydeligt indtag af stoffer. Under retssagen mod den nu voldtægtsdømte forretningsmand Marc Lauge Christensen tegnede der sig et billede af et ekstravagant liv i overhalingsbanen.

En bekostelig livsstil, der blev finansieret af den indbringende familieforretning, som Marc Lauge Christensen er medejer af, og som ovenikøbet bærer samme navn som ham selv: Marc Lauge Jeans.