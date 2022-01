Krimi ... 9. jan. 2022 kl. 12:04 Gem artikel Gemt artikel

Fra præsident til udstødt: Enden på 40 år i Hells Angels

Han dedikerede 40 år af sit liv til Hells Angels, hvor han var kendt som fredsmager. Klubben kom altid først. Nu er han 'out bad, no contact', og i et interview med Ekstra Bladet beskriver George Christie livet på den forreste motorcykel og afskeden med klubben