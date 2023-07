Fragtskib grundstødt: Får bødesmæk

Midt- og Vestsjællands Politi har tirsdag givet en bøde til et kommercielt fragtskib, som er stødt på grund i Kattegat.

Det fortæller vagtchef Mikael Rahn.

- Der har vi sigtet føreren af det her skib for overtrædelse af lov om beskyttelse af havmiljø, siger han.

Ifølge vagtchefen koster det en bøde på 10.000 kroner, at skibet ikke har underrettet myndighederne om at være stødt på grund uden unødigt ophold.

Sejlede fra Rusland

Over for Ekstra Bladet bekræfter vagtchefen, at der er tale om fragtskibet 'Defender', der ifølge B.T. gik på grund tidligere på dagen ud for sommerhusområdet ved Sjællands Rev Fyr på sin vej fra Sankt Petersborg i Rusland til Sibenik i Kroatien.

Skibet sejler under Guinea-Bissaus flag.

Det fremgår ligeledes af diverse online søkort, som eksempelvis MarineTraffic, at skibet har ligget et par kilometer ude for kysten hele dagen. Her har JRCC's miljøskib Marie Miljø ligeledes været ude for at undersøge potentielle læk fra skibet.

Og ifølge vagtchefen er det noget, man tager alvorligt.

- Grundstødte skibe er ikke noget, vi ser særlig tit. Og det er noget, der bliver taget ret alvorligt, og der bliver hældt mange ressourcer i det af JRCC (Joint Rescue and Coordination Center, Forsvaret, red.), siger Mikael Rahn til Ekstra Bladet.

Ingen tegn på læk

Vagtchefen oplyser, at der dog ikke er tegn på læk. Det forventes derfor, at skibet vil blive trukket væk i løbet af onsdag - på rederiets regning.

- Det er et 110 meter langt fragtskib, der er sejlet fra Sankt Petersborg på vej op igennem Kattegat. Der er man grundstødt og sigtet under lov om beskyttelse af havmiljø.

- Når man grundstøder med sådan et skib, er man forpligtet til at underrette JRCC om det. Det skyldes, at man er bange for miljøproblemer, hvis skibet lækker. Det er nu undersøgt, og det er der ikke noget, der tyder på.

Det har man pligt til, da der kan ske udslip i havet, når et skib støder på grund, uddyber Mikael Rahn.

Ifølge vagtchefen er grundstødningen sket omkring klokken 6.30 tirsdag morgen.