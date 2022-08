Frank bisat: Tårerne fik frit løb

Frank Jørgensen blev torsdag klokken 13 bisat i Jerne Kirke i Esbjerg.

Dannebrog vajede stille på halv i vinden, og det var en himmel med grå skyer, der satte rammerne for dagen. Men da den kridhvide kiste med røde og orange blomster blev båret ud af kirken af Franks nærmeste, tittede solen frem og gav det sidste farvel en smule lys.

Efter kisten fulgte familie og venner iklædt mørkt tøj. Nogle med store sorte hatte og solbriller. Tårerne fik frit løb, og der blev uddelt lange, dybtfølte kram.

Efterhånden som kirken blev tom, fyldtes pladsen foran våbenhuset med dem, der ønskede at sige et sidste farvel til deres kære, der blev dræbt sidste måned. Børn, unge såvel som gamle stod side om side.

Et sidste farvel til Frank Jørgensen. Foto: Astrid Dalum

Der blev delt røde roser ud, som familie og venner kunne lægge på kisten. De trillede med ud som en sidste hilsen, da rustvognen langsomt kørte over gruset foran kirken og til højre af vejen i byen.

Selvom det var en tung og trist dag, fik Frank Jørgensen et smukt sidste farvel med milde solstråler, der lyste den hvide kiste op.

Far til fire

'Vi har pludseligt mistet vores elskede far, søn, bror, svoger og ven,' står der i Frank Jørgensens dødsannonce.

Frank Jørgensen havde fire børn, der torsdag skulle bisætte deres far i den samme uge, som de burde have fejret hans 41-års fødselsdag.

Rustvognen forlader området foran Jerne Kirke. Foto: Astrid Dalum

Ekstra Bladet har været i kontakt med et af Franks nære familiemedlemmer i forbindelse med bisættelsen. Familien har ikke lyst til at udtale sig om dagen.

Et grusomt komplot

Det er omkring en måned siden, at Frank Jørgensen blev dræbt på en adresse i Nimtofte.

Torsdag 14. juli blev Franks kæreste, Rikke, urolig, da Frank ikke dukkede op til en aftale. Han tog ikke sin telefon, når hun forsøgte at ringe - i stedet modtog hun mystiske beskeder fra hans telefon. Da Frank heller ikke mødte op på sin arbejdsplads, Munck Forsyningsledninger, dagen efter, blev han meldt savnet hos Østjyllands Politi.

Om mandagen fandt man den savnede varevogn udbrændt på en skovparkeringsplads i Vivild. Senere samme dag anholdt politiet fire personer i en koordineret aktion på Djursland.

En af dem er ifølge Ekstra Bladets oplysninger Frank Jørgensens 39-årige ekskæreste. Kvinden samt hendes jævnaldrende ægtemand og en mand, der siden er fyldt 26 år, blev dagen efter varetægtsfængslet. Den 26-åriges tre år yngre kæreste blev løsladt, men er stadig sigtet i drabssagen.

Alle nægtede sig skyldige. Alligevel fik politiet et gennembrud, der kunne lede dem videre i efterforskningen. Gennembruddet skulle vise sig at komme fra en af de sigtede, som hidtil havde nægtet sig skyldig. Han kunne fortælle politiet, hvor Franks lig var blevet skjult i et skovområde i Gassum nord for Randers.

Tilmed kunne den sigtede fortælle, hvem der havde skaffet sig af med liget. Det førte til den femte anholdelse i sagen - denne gang af en 37-årig mand. Han blev ligeledes sigtet for manddrab, men også for at havde modtaget betaling mod at skaffe sig af med Franks jordiske rester. Han nægter sig skyldig.

Den seneste og sjette sigtelse i sagen er af en 23-årig mand, som nægter sig skyldig i drab og usømmelig behandling af lig. Dog har han erkendt at have skaffet sig af med en olietønde med aske. Tilmed har han erkendt at have skruet nummerpladen af Franks varevogn inden afbrændingen af den.

Alle sigtede er beskyttede af navneforbud, og de foreløbige retsmøder har været holdt bag lukkede døre.

Læs mere om sagen:

