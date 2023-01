Frank-drab: 26-årig tilstår

Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev fundet dræbt i juli sidste år. Få et overblik over hele sagen med i alt seks sigtede, der ligner et mystisk mordkomplot

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): En 26-årig mand har netop for øjnene af Frank Dan Nørgaard Jørgensens nærmeste erkendt, at han var med til at slå den 40-årige familiefar til fire ihjel en eftermiddag i juli.

Han nægter dog, at det skulle have været sket i forening med sin 24-årige kæreste og en anden 24-årig medsigtet mand.

Ifølge retsmødebegæringen blev Frank Dan Nørgaard Jørgensen dræbt med kvælning og slag fra jernrør. Herefter afklædte parterne liget af den 40-årige mand, hvorefter de pakkede ham ind i plastik og tape, kørte rundt med ham i Østjylland og forsøgte at skjule ham i et øde skovområde i Gassum lidt uden for Randers.

Alle de sigtede på nær en 39-årig mand var mødt op for at høre den 26-åriges tilståelse. Den 39-årige kvinde, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger har været i et forhold med Frank, var også til stedet i lokalet.

Hun udvekslede kort et blik med den 26-årige mand, da han tog plads i vidneskranken på krykker med en dårlig fod.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den 39-årige kvinde hævdet, at hun var gravid med Franks barn. Det er dog uvist for Ekstra Bladet, om hun har født barnet. Privatfoto

De mange pårørende og fremmødte journalister måtte dog hurtigt forlade retslokalet, da dommeren valgte at lukke dørene på trods af protest fra pressen.

Skuffelse

Dørlukningen kom blandt andet som en stor skuffelse for Frank Dan Nørgaard Jørgensens veninde og kæreste, som Ekstra Bladet tidligere har talt med.

Det var tydeligt at mærke, at de begge havde håbet på at få mere vished over forløbet med deres kære.

Ifølge retsmødebegæringen skulle de implicerede parter også have forsøgt at slå Frank Dan Nørgaard Jørgensen ihjel tre gange, før det rent faktisk lykkedes.

Det skulle ifølge politiet være sket 2., 9. og 13. juli, hvor offeret efter planen skulle have været dræbt i et værksted i Allingåbro med æter og jernrør. Det mislykkedes dog, da Frank Dan Nørgaard Jørgensen ikke blev ramt af jernrøret og herefter nåede at køre fra stedet.

Den 26-årige mand nægter, at der skulle have været drabsforsøg 2. og 9. juli, men erkender 13. juli.

En 37-årig mand har allerede erkendt, at han fik 28.000 kroner for at hjælpe med at skaffe liget af vejen. I december blev han idømt seks måneders fængsel for sin medvirken i det, der ligner et mystisk mordkomplot.

