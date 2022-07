Frank dræbt: 37-årig fængslet

Sigtet for at have skaffet sig af med lig mod betaling

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Fire personer sidder nu fængslet i sagen om drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Den fjerde - en 37-årig mand - blev fredag eftermiddag sendt bag tremmer i fire uger.

Nærmest samtidig bekræftede Østjyllands Politi, at liget af den 40-årige Frank Jørgensen er fundet og identificeret.

Mens tre personer er fængslet på mistanke om i forening at have planlagt og dræbt og herefter at have skaffet sig af med liget og brændt Frank Jørgensens bil af, fandt dommeren kun sandsynliggjort, at den 37-årige kan have skilt sig af med liget, bortskaffet beviser og sat ild til den dræbtes bil.

Han nægter sig skyldig, men hvad han måtte have forklaret i grundlovsforhøret, som begyndte klokken 12.00, er offentligheden foreløbig afskåret fra at få indsigt i. Dommeren valgte nemlig at lukke dørene og nedlægge et navneforbud over den sigtede, ligesom det skete, da de tidligere anholdte blev fængslet forleden.

Liget af den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev fundet torsdag. Privatfoto

Udover den 37-årige blev også en 23-årig torsdag eftermiddag anholdt. Han blev efter at være blevet afhørt løsladt. Politiet ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt han fortsat er mistænkt eller sigtet.