Frank dræbt i mordkomplot: 14 års fængsel til ægtepar

14 års fængsel.

Så lang tid skal Maibrit Wessel Busk Sørensen og Mathias Wessel Busk Sørensen bag tremmer for drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen, der blev slået ihjel på ægteparrets ejendom i Nimtofte 14. juli sidste år.

Den 24-årige Mie Torup Hansen, der ligeledes er kendt skyldig i drabet, er blevet idømt ti års fængsel. I januar erkendte hendes kæreste, Jesper Jensen, sin rolle i drabet og modtog en dom på 12 års fængsel.

Det skriver Randers Amtsavis.

Under retssagen har de øvrige dømte peget på Maibrit Wessel Busk Sørensen som 'hjernen bag' drabet. Hun var på gerningstidspunktet gravid med Franks barn, og ankede i dag dommen på stedet.

Annonce:

- Hun er dybt uenig i byrettens afgørelse og vil frifindes i landsretten. Min klient bekymrer sig mest af alt om sine børn, siger Peter Nisgaard Brink, der er forsvarer for Maibrit Wessel Busk Sørensen, til Ekstra Bladet kort efter domsafsigelsen.

Forsvareren fortæller, at Maibrit tog dommen med ro, og hun ser frem til, at sagen skal behandles i næste retsinstans.

En 24-årig mand, der under retssagen er blevet omtalt som 'Lange', blev frifundet for selve drabet, men kendt skyldig i usømmelig omgang med lig, bevisbortskaffelse, brandstiftelse og tyveri. Han blev idømt otte måneders fængsel.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Retten har nu taget stilling til skyldsspørgsmålet i sagen om de fire personer, der har været tiltalt for drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen - følg sagen live nedenunder Retten tog tidligere på ugen stilling til selve skyldsspørgsmålet.

Mordkomplot

Sagen har fra begyndelsen lignet det, som Ekstra Bladet har betegnet som et mystisk mordkomplot med seks involverede personer.

To personer havde forud for hovedforhandlingen allerede erkendt deres roller og modtaget deres domme - herunder den 26-årige Jesper Jensen, der i januar blev idømt 12 års fængsel for manddrab.

Annonce:

Ifølge Jesper Jensen blev han tilbudt at få afskrevet sin gæld til ægteparret, hvis han var med til at dræbe Frank. Han skulle ifølge anklagemyndigheden skaffes af vejen, fordi den 39-årige kone var gravid med Franks barn.

Men ægteparret ønskede 'at lege far, mor og børn', som anklager Jesper Rubow kaldte det - og for at det familieønske kunne efterkommes, skulle Frank slås ihjel.

I retten har den drabsdømte Jesper Jensen og anklager Jesper Rubow betegnet den 39-årige kvinde som 'hjernen bag drabet' og planlægningen.

Hun fik dog sin 40-årige mand og Jesper Jensen til at udføre volden mod Frank, mens hun selv kiggede iskoldt på de brutale begivenheder, har forklaringen lydt fra den drabsdømte.

Ligesom Maibrit Wessel Busk Sørensen ankede hendes ægtemand Mathias Wessel Busk Sørensen og den 24-årige Mie Torup Hansen også deres domme til frifindelse og subsidiært formildelse i landsretten. Alle gik med til fortsat at sidde varetægtsfængslet.

Den 24-årige, der blev idømt otte måneders fængsel, modtog dommen.