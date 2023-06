Frank dræbt i mordkomplot: Tre personer skyldige

Retten har nu taget stilling til skyldsspørgsmålet i sagen om de fire personer, der har været tiltalt for drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen - følg sagen live nedenunder

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Skyldige i drab.

Sådan lyder kendelsen til et ægtepar og en 24-årig kvinde, der 14. juli sidste år var med til at slå Frank Dan Nørgaard Jørgensen ihjel på en øde landejendom i Nimtofte. Her blev han tæsket med jernrør og kvalt, indtil hans krop til sidst blev livløs.

En 24-årig mand, der bliver kaldt 'Lange', er frifundet for drabet.

Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig blev fundet pakket ind i plastik og tape i en skov i Gassum en uge senere. Den 40-årige ægtemand og 24-årige kvinde har erkendt usømmelig omgang med lig ved blandt andet at afklæde Franks døde krop, afbrænde hans tøj og køre ham rundt i Østjylland. Derfor er de også kendt skyldige i disse forhold. Det samme er kvinden i ægteparret.

De fire personer var desuden tiltalt for tre tilfælde af drabsforsøg 2. juli, 9. juli og 13. juli, hvor det ifølge politiet var meningen, at Frank skulle slås ihjel. Også her er ægteparret fundet skyldige, mens den 24-årige kvinde kun er kendt skyldig i det sidste forsøg.

Mordkomplot

Sagen har fra begyndelsen lignet det, som Ekstra Bladet har betegnet som et mystisk mordkomplot med seks involverede personer.

To personer havde forud for hovedforhandlingen allerede erkendt deres roller og modtaget deres domme - herunder den 26-årige Jesper Jensen, der i januar blev idømt 12 års fængsel for manddrab.

Ifølge Jesper Jensen blev han tilbudt at få afskrevet sin gæld til ægteparret, hvis han var med til at dræbe Frank. Han skulle ifølge anklagemyndigheden skaffes af vejen, fordi den 39-årige kone var gravid med Franks barn.

Men ægteparret ønskede 'at lege far, mor og børn', som anklager Jesper Rubow kaldte det - og for at det familieønske kunne efterkommes, skulle Frank slås ihjel.

I retten har den drabsdømte Jesper Jensen og anklager Jesper Rubow betegnet den 39-årige kvinde som 'hjernen bag drabet' og planlægningen.

Hun fik dog sin 40-årige mand og Jesper Jensen til at udføre volden mod Frank, mens hun selv kiggede iskoldt på de brutale begivenheder, har forklaringen lydt fra den drabsdømte.

Der ventes at falde dom i sagen fredag.

