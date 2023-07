Frank dræbt i mordkomplot: Vil have højere straffe

Statsadvokaten vil have drabsdømt ægtepar og 24-årig kvinde idømt højere straffe for drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen - de vil selv frifindes i landsretten

14 års fængsel til ægteparret Maibrit og Mathias Wessel Busk Sørensen og 10 års fængsel til Mie Thorup Hansen for drabet på den 40-årige familiefar Frank Dan Nørgaard Jørgensen er ifølge anklagemyndigheden ikke nok.

Derfor har Statsadvokaten valgt at kontra-anke byrettens dom til strafskærpelse, oplyser de til Ekstra Bladet. De tre drabsdømte ankede alle på stedet til frifindelse.

Men ikke nok med, at anklagemyndigheden går efter at få dem alle tre idømt hårdere straffe, så vil de også have Mie Thorup Hansen dømt for de drabsforsøg, som hun blev frifundet for ved Retten i Randers.

Hendes kæreste, Jesper Jensen, valgte i januar at tilstå sin rolle i drabet og modtog sin dom på 12 års fængsel. To andre mænd er desuden dømt for at hjælpe de øvrige med at slette forbrydelsens spor.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses ægteparret til fødselsdagsfejring af Maibrit på hotel dagen efter drabet. Privatfoto

Gravid med Franks barn

Sagen har fra begyndelsen lignet det, som Ekstra Bladet har betegnet som et mystisk mordkomplot, hvor i alt seks personer har spillet forskellige roller.

Under retssagen i byretten pegede alle fingre mod Maibrit Wessel Busk Sørensen, som hovedarkitekten bag drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

De to havde i en periode været i et kæresteforhold, mens Maibrit var på en pause med sin ægtemand. På drabstidspunktet 14. juli sidste år var hun gravid med Franks barn, som hun siden har født under sin varetægtsfængsling.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Maibrit Wessel Busk Sørensen er af flere blevet udpeget som hjernen bag drabet. En anklage, som hun selv nægter. Privatfoto

I byretten tryglede Maibrit Wessel Busk Sørensen om strafrabat, fordi hun gerne vil være mor for sin søn.

Annonce:

Under retssagen kom det videre frem, at ægteparret selv havde haft svært ved at få børn og havde været i fertilitetsbehandling. Der var derfor ingen tvivl om, hvem den biologiske far var.

'Snydt sig gravid'

På Franks telefon har man fundet søgninger fra 9. juni sidste år: 'Snydt sig til graviditet', 'forsørgerpligt', 'faderskab' og 'gravid og børnebidrag'.

Ifølge anklagemyndigheden stod Frank Dan Nørgaard Jørgensen i vejen for ægteparrets planer om at skulle være forældre til barnet sammen.

En forklaring som Maibrit afviste, og i stedet kastede hun sin ægtemand gennem mange år ind under bussen, da hun forklarede, at det var ham, der havde skaffet 'hendes søns far af vejen'.

Satte pris på Franks hoved

Med det klare formål om, at Frank skulle dræbes, gik Maibrit Wessel Busk Sørensen til det nu også drabsdømte kærestepar Jesper Jensen og Mie Thorup Hansen og tilbød dem, at de kunne få afskrevet Jespers gæld på mindst 37.000 kroner, hvis de var med til at dræbe Frank.

Annonce:

Tilbuddet var tilsyneladende for godt til at sige nej. I al fald begyndte de nu ifølge byrettens dom en længerevarende planlægning, hvor de blandt andet optog en samtale dagen før drabet, hvor de talte om 15-16 forskellige måder at slå familiefaren ihjel på.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mens Jesper Jensen var med til udførelsen af drabet, blev Mie Thorup Hansen sendt væk fra gerningsstedet med mobiltelefoner. Hun skulle lægge strandbilleder op på sociale medier i forsøget på at skabe et alibi. Privatfoto

Ægteparret er videre dømt for tre drabsforsøg henholdsvis 2., 9. og 13. juli. Her ville de efter planen lokke Frank ud på en adresse og slå ham ihjel ved brug af æter eller kloroform, klemme ham ihjel eller på anden voldelig vis tage livet af deres offer.

Drabsforsøgene blev dog alle forpurret, og der foregik intet voldeligt ved nogle af episoderne. Derfor lykkedes det også Maibrit at få sat en aftale i stand med Frank den skæbnesvangre eftermiddag 14. juli sidste år.

Hvad Frank ikke vidste var, at Jesper Jensen og Mathias Wessel Busk Sørensen stod på lur med slidte arbejdshandsker og jernrør. Mændene overfaldt deres offer, bankede ham med rørene og kvalte ham, indtil hans krop blev livløs.

Alt imens stod Maibrit Wessel Busk Sørensen ifølge Jesper Jensen med krydsede arme og kiggede iskøligt på drabet med et tilfreds ansigtsudtryk.