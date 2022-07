Frank forsvundet i Danmark: - Vi er meget bekymrede

Frank McCaughey fra Nordirland er forsvundet under en rejse i Danmark.

Han er sidst blevet set på Aalborg Station, hvor han talte med politiet. Her fortalte den 29-årige nordirer, at han var på vej til København.

Siden har ingen set eller hørt fra ham. Det bekymrer hans familie, for selvom Frank McCaughey er vant til at rejse alene, er det ikke normalt, at han går i dagevis uden at give lyd fra sig.

Det fortæller hans søster, Niamh McCaughey, til Ekstra Bladet.

- Vi er meget bekymrede, for det er meget usædvanligt for ham ikke at holde kontakten regelmæssigt, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Frank McCaughey var alene på rejse i Danmark, og han ankom, et par dage før han forsvandt. Privatfoto

Familien hørte sidst fra Frank McCaughey 11. juli, hvor de talte med ham over både telefon og Messenger. Dagen efter efterlod Frank McCaughey sin telefon i en butik i Aalborg.

Annonce:

- Min far forsøgte at ringe til min bror 12. juli, og opkaldet blev besvaret af en dansk mand, som sagde, at Frank var kommet ind i hans butik for at købe en mobiloplader og havde efterladt sin telefon, fortæller Niamh McCaughey.

Måske på vej til København

Det har derfor ikke været muligt for familien at ringe til Frank McCaughey siden 12. juli, men de ved, at han blev set igen dagen efter.

Her talte han med politiet på Aalborg Station, og han fortalte, at han var på vej til København.

- Det er sidste gang, vi ved, at nogen har været i kontakt med ham, fortæller søsteren.

Ifølge Niamh McCaughey talte hendes bror ikke med politiet på togstationen, fordi han var i problemer, eller fordi han var blevet anholdt.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Meget usædvanligt

Frank McCaughey er berejst, og han rejser ofte alene. Han ankom til Danmark, få dage før han forsvandt.

Annonce:

Den 29-årige nordirer elsker at vandre og fotografere, og han beslutter ofte først, hvor længe han vil være et sted, når han er ankommet. Familien ved derfor ikke, hvornår Frank McCaughey havde planer om at vende hjem.

Han plejer at holde både venner og familie opdateret med billeder fra sine rejser. Når han tidligere har mistet sin telefon på rejser, er der allerhøjst gået et par dage, før han igen har kontaktet familien.

- Så det er meget usædvanligt, at han ikke har været til at komme i kontakt med i to uger, siger Niamh McCaughey.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Søsteren beskriver Frank McCaughey som bleg, med fregner og kort, brunt hår. Privatfoto

Eftersøgning i gang

Torsdag formiddag har Nordjyllands Politi udsendt en efterlysning af 29-årige Frank McCaughey.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

'Ring 114 straks, hvis du har oplysninger i sagen', oplyser politikredsen og bekræfter videre, at han kortvarigt var i kontakt med Nordjyllands Politi i Aalborg, hvor han fortalte, at han var på vej med tog til København.

Det er ifølge politiet også bekræftet af et vidne, der så ham stige på toget.

Annonce:

Frank beskrives som 160-170 centimeter høj, lys i huden med fregner, rødbrunt hår og muligvis skægstubbe. Derudover har han også ar lige over sine øjenbryn.

Han rejser muligvis rundt med fotoudstyr, skriver politiet.

Også Københavns Politi melder ud og skriver på Twitter, at Frank McCaughey muligvis kan befinde sig i København, og at man skal kontakte politiet på 114, hvis man har oplysninger om, hvor han befinder sig.

Mysteriet om forsvunden flykaprer: Fire mulige gerningsmænd