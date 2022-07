Frank fundet dræbt

Østjyllands Politi fandt torsdag eftermiddag liget af 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Det bekræfter politiet i en pressemeddelelse.

Fundet af manden, som ikke havde givet lyd fra sig siden torsdag, og lørdag blev offentligt efterlyst, skete i et grønt område tæt på byen Gassum ved Randers.

På findestedet blev der ifølge politiet foretaget omfattende kriminaltekniske undersøgelser i et tæt samarbejde med retsmedicinere, og et større område var afspærret, mens Ekstra Bladets udsendte iagttog adskillige betjente, teknikere iført dna-dragter og Beredskabsstyrelsen arbejde på stedet.

Kort efter klokken 22.00 ankom en rustvogn til stedet, hvor der tidligere ifølge beboere også blev sendt droner i luften og hundepatruljer ud.

Østjyllands Politi anholdt torsdag eftermiddag også to mænd. I forvejen var fire sigtet i sagen, og tre af dem er varetægtsfængslet for drab, usømmelig behandling af lig og for at have brændt Frank Jørgensens bil af.

Torsdagens anholdte er henholdsvis 37 og 23 år, og den yngste blev efter en afhøring løsladt. Det gjorde den 37-årige mand ikke.

I stedet blev han fredag klokken 12.00 fremstillet i grundlovsforhør for udover ved kvælning at have dræbt Frank Jørgensen også mod betaling at have skaffet sig af med hans lig. Det er ifølge politiet sket i efter forudgående planlægning og i forening med de øvrige sigtede i sagen.

Alle nægter sig skyldige.

Drabet fandt ifølge politiet sted på en adresse i Nimtofte midt på Djursland.

Den 37-årige skal ifølge politiet også have skilt sig af med beviser i sagen.

Den 37-årige, som altså er den femte sigtede i den mystiske drabssag, ønskede ifølge anklageren ikke forud for fredagens grundlovsforhør at afgive forklaring til politiet, som er af den opfattelse, at en sjette gerningsmand i sagen fortsat er på fri fod.