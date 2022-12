Frankrig: Ti personer dræbt i lejlighedsbrand

Tidlig fredag morgen brød der en brand ud i et lejlighedskompleks i Vaulx-en-Velin nær den franske by Lyon. Ti personer meldes dræbt

Klokken 3.12 tidligt fredag morgen kom den første anmeldelse hos alarmcentralen i den franske Rhone-region.

13 minutter senere stod 170 brandfolk og 65 udrykningskøretøjer ved et syv etagers lejlighedskompleks i området Vaulx-en-Velin, skriver flere udenlandske medier herunder Le Monde og The Guardian.

Ti personer, hvor fem af dem er børn, er døde i branden, lyder den officielle meldingen fra regionen.

Frankrigs indenrigsminister Gerald Darmanin har bekræftet samme oplysninger her til morgen. Han kunne her uddybe, at der er tale om børn i alderen 3 til 15 år.

Fire personer er kommet alvorligt til skade. Ti er lettere såret - herunder to brandmænd.

Årsagen til branden er endnu ukendt.