Frankrigs forbandede by: Her forsvandt Émile

Et grusomt mord og en tragisk flyulykke.

Landsbyen Vernet, beliggende i det naturskønne alpelandskab, har en hjerteskærende historie, som med toårige Émiles forsvinden har fået tilføjet et nyt kapitel.

Og det får nu byens indbyggere til at tale om en 'forbandelse'.

Det skriver britiske Independent.

Cafédrabet

Lad os først spole tiden tilbage til 2008, hvor den første tragedie rystede Vernet.

Her blev caféejeren Jeanette Grosos, som af lokale blev beskrevet som 'en institution', offer for en forbrydelse, som kostede hende livet.

På sin café med navnet Café du Moulin valgte en kunde, som var kendt i lokalområdet, at banke hende ihjel på brutal vis.

- Landsbyen vil få svært ved at komme sig over det, lød det dengang fra den daværende borgmester, François Balique.

Syv år senere ramte den næste tragedie.

Andreas Lubitz styrtede i 2015 et passagerfly ind i en bjergside tæt på Vernet. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

149 døde

I marts 2015 lettede Germanwings Flight 4U 9525 fra Barcelona mod destinationen Düsseldorf.

Flyet nåede dog aldrig til Tyskland, idet det styrtede ned i Alperne - få kilometer øst for Vernet. Alle 149 ombord døde.

Efterforskningen viste senere, at andenpilot Andreas Lubitz styrtede flyet ind i en bjergside med vilje, da kaptajnen i kort tid forlod cockpittet, ligesom han også havde undersøgt selvmordsmetoder få uger inden flyvningen.

I Vernet står et mindesmærke til ære for de 149, der aldrig nåede til Düsseldorf.

Lignende sag

Toårige Emilé forsvandt lørdag eftermiddag fra sine bedsteforældres have.

En massiv efterforskning har endnu ikke kunnet finde frem til den lille dreng, som er sporløst forsvundet.

Det vækker mindelser om en tidligere sag i området, nærmere bestemt i landsbyen Ganagobie, hvor treårige Yannis Moré forsvandt i 1989 og aldrig blev fundet.

For nuværende har man valgt at indstille eftersøgningen af toårige Émile. I stedet fokuserer politiet på at analysere de beviser og informationer, der er indsamlet siden lørdag.