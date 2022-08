Franks ekskæreste bliver bag tremmer

På den dræbtes fødselsdag forsøgte hans ekskæreste forgæves at blive lukket ud i friheden

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): En 39-årig kvinde skal fortsat blive bag tremmer for ifølge politiet at have kostet sin ekskæreste livet.

Det afgjorde en dommer efter et kort retsmøde, hvor kvinden krævede at blive løsladt.

Kvinden er sammen med fem andre, som alle nægter sig skyldige, sigtet for at have dræbt den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Han forsvandt 14. juli og blev en uge senere fundet dræbt.

Den skæbnesvangre dag, hvor han forsvandt, havde Frank Jørgensen aftale med sin kæreste, Rikke, men mødte ikke op. Hun blev bekymret, og han blev i weekenden efterlyst af politiet. Frank og Rikke var nyforelskede. Privatfoto

Allerede inden politiet fandt Frank Jørgensens lig, anholdt og varetægtsfængslede man flere i sagen. Blandt de første tre var den 39-årige kvinde, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger er identisk med hans ekskæreste, som altså tirsdag forsøgte at blive sluppet ud i friheden.

Annonce:

Det ville dommeren dog ikke tillade. Hun finder fortsat begrundet mistanke for, at kvinden har gjort sig skyldig i vold med døden til følge. Derudover er der risiko for, at kvinden på fri fod kan påvirke vidner og andre sigtede i sagen.

Den 39-årige tog forbehold for at kære den fortsatte fængsling til landsretten.

En tekniker på et af drabssagens formodede gerningssteder. Foto: Ernst van Norde

Den 39-årige kvinde var ikke fysisk til stede i Tinghuset i Randers, men sad ved siden af sin forsvarsadvokat, Peter Brink, i en celle i det topsikrede Enner Mark Fængsel, og retsmødet blev afviklet via videolink til retslokalet.

Trods Ekstra Bladets protest lukkede dommeren efter anklagerens ønske dørene til retsmødet, og offentligheden er altså foreløbig afskåret fra at få indsigt i, hvad den 39-årige måtte have forklaret.

Hun er i lighed med de øvrige sigtede beskyttet af et navneforbud.

Fødselsdag i dag

Frank Jørgensen skulle i dag være fyldt 41 år. I stedet for at fejre ham må hans familie, kæreste og venner torsdag sige et sidste farvel, når han bliver bisat fra Jerne Kirke i Esbjerg.

Annonce:

Mens Østjyllands Politi holder kortene særdeles tæt til kroppen, har Ekstra Bladet forsøgt kortlægge Frank Jørgensens sidste tid og komme tættere på det, der ligner et mordkomplot.

Og tættere på, hvad de sigtede på de sociale medier har givet indtryk af at have foretaget sig, efter at Frank Jørgensen forsvandt.

Der er delt billeder fra stranden, fra fejringen af Frank Jørgensens ekskærestes fødselsdag og et ophold på et populært hotel.

Desuden fortæller en af den nu afdødes nære veninder om, hvordan Frank Jørgensen så på den ekskæreste, der nu er varetægtsfængslet for at have dræbt ham.