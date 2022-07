Franks kæreste: - Jeg er uden ord

Da Østjyllands Politi meddelte, at man nu havde fundet liget af Frank Dan Nørgaard Jørgensen, lød det også, at hans pårørende var underrettet.

Det gjaldt dog ikke den 40-åriges kæreste, Rikke.

– Jeg hørte det gennem medierne, sagde den dybt ulykkelige kvinde fredag til Ekstra Bladet.

Hun havde dannet par med Frank Jørgensen i et par måneder, da han pludselig forsvandt, og det var hende, han skulle have været hjemme hos den torsdag, hvor han ifølge politiet blev dræbt.

- Vi er jo stadig nyforelskede, så når Frank sagde 'jeg elsker dig', så svarede jeg 'jeg elsker dig mere', og så svarede Frank 'jeg elsker dig mest'. Nogle gange brød jeg grammatikkens regler og sagde 'jeg elsker dig mere mest', fortalte Rikke om sit og Frank Jørgensens kærlighedsritual, mens håbet om, at han var i live stadig fandtes. Privatfoto

Kvinden var også i tirsdags til stede i retten, hvor hun stod ansigt til ansigt med de fire, der indledningsvis kom for en dommer.

– Jeg kan forstå, at politiet fandt ham torsdag. Så har de altså vidst det i 24 timer, hvor jeg stadig havde en lille fantasi om, at det ikke var sket. Det er ondskabsfuldt, at de så ikke bare har sagt det til mig.

Frank Jørgensen og Rikke var ifølge hende nyforelskede. Rikke ønsker kun at stå frem med fornavn. Redaktionen kender hendes identitet. Privatfoto

Annonce:

At hendes værste frygt nu er virkelighed, havde hun i går ikke overskud til tale om:

– Jeg er uden ord. Jeg kan ikke se meningen med det.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til den manglende underretning fra Østjyllands Politi.

Fredag blev en 37-årig mand varetægtsfængslet i fire uger. Han har udover sammen med fire andre at have kvalt Frank Jørgensen ifølge politiet skaffet sig af med både lig og beviser og brændt den 40-årige mands bil af. Manden nægter sig i lighed med sagens øvrige sigtede skyldig.