Fransk eks-soldat neutraliseret efter kæmpe menneskejagt

En tidligere fransk soldat har weekenden igennem været centrum for en enorm menneskejagt i det sydvestlige Frankrig.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC, The Guardian og franske France24.

Omkring klokken 13 mandag blev han neutraliseret af politiet, beretter landets indenrigsminister Gerald Darmanin.

Le Parisien uddyber, at manden er blevet skudt og såret. Men ikke hvor han er ramt.

Menneskejagten inkluderede adskillelige hundepatruljer, helikoptere, 300 betjente og 11 pansrede køretøjer.

Der er tale om en 29-årig mand, der skød med en jagtriffel, da politiet rykkede ud til en anmeldelse om husspektakler i weekenden. Tilsyneladende havde manden været hjemme hos sin ekskæreste, mens denne havde besøg af sin nye kæreste.

Siden da har manden været på flugt.

Foto: Ritzau Scanpix/DIARMID COURREGES

Gemte sig i skov

Ifølge politiet gemte manden, som var bevæbnet, sig i skoven. De fortalte yderligere, at han kendte skoven og området særdeles godt.

Politiet var flere gange været i kontakt med manden under eftersøgningen. Kontakten er alle gange endt med, at han har åbnet ild mod politiet.

Målet har været at få ham ud af skoven i live, uden at det kostede menneskeliv.

Indbyggere i området blev bedt om at opholde sig indenfor, mens eftersøgningen var i gang, da man mente, at manden til fare for sine omgivelser.