Fransk milliardær anklaget for voldtægt

Menneskehandel med mindreårige, voldtægt af mindreårige og planer om kidnapning.

Sådan lyder anklagerne mod den 75-årige franske rigmand, Jacques Bouthier, ifølge det franske medie RTL.

Den nu forhenværende direktør i forsikringsfirmaet Assu 2000 blev varetægtsfængslet den 21. maj.

Holdt fanget i fem år

Ifølge en kilde tæt på sagen skulle en 22-årig kvinde have henvendt sig til politiet i Paris i marts sidste år og fortalt, at hun i fem år havde været fanget af en meget velhavende mand.

Han skulle have haft hende indlogeret i en af sine lejligheder og voldtaget hende.

Da hun, ifølge ham, blev for gammel til ham, blev den 22-årige tvunget til at finde en afløser.

Kidnapning

Det blev en 14-årig pige, der derefter rykkede ind i lejligheden. Den 22-årige kvinde nåede at filme den 14-årige og Jacques Bouthier sammen i sengen. En video, der senere blev overgivet til efterforskere.

Men da milliardæren blev klar over videoens eksistens, skulle han ifølge anklagerne have forsøgt at få en gruppe mennesker til at kidnappe den unge kvinde, få fat i videoen og derefter tvinge hende til at forlade Frankrig.

Pårørende fængslet

Gruppen af mennesker, der blev spurgt om at udføre kidnapningen, skulle være Jacques Bouthiers kone, to ansatte i hans firma, en ung kvinde tæt på den 22-årige samt et tidligere medlem af den franske specialstyrke GIGN.

De er alle fem blevet anholdt og varetægtsfængslet.

Stået på i mange år

Ifølge RTL's oplysninger har efterforskerne fundet frem til mindst syv andre unge kvinder, som skulle have afløst hinanden i rigmandens lejlighed.

De skulle, ligesom den 22-årige anmelder, være blevet skiftet ud, når de nåede tyverne og bedt om at finde en yngre pige til at overtage deres plads i lejligheden.