Fransk seriemorder skal løslades øjeblikkeligt

Han har adskillige liv på samvittigheden og har de seneste 20 år afsonet en livstidsdom i et nepalesisk fængsel. Men nu skal den franske seriemorder Charles Sobhraj løslades.

Og det skal ske øjeblikkeligt, har den nepalesiske højesteret onsdag besluttet.

Begrundelsen er, at 78-årige Sobhraj lider af hjerteproblemer, der kræver en operation. Det oplyser højesterettens talsperson Bimal Paudel ifølge tv-stationen CNN.

Højesteretten har beordret, at Sobhraj udleveres til 'hans land' indenfor 15 dage, skriver CNN.

Franskmanden har erkendt at have slået mindst 12 turister ihjel i Indien, Thailand, Tyrkiet og Hong Kong. Foto: Ritzau Scanpix

Inspirerede til Netflix-serie

Franskmanden har erkendt at have slået mindst 12 turister ihjel i Indien, Thailand, Tyrkiet og Hong Kong fra 1972 og flere år frem og har blandt andet inspireret til Netflix-serien 'The Serpent'.

Charles Sobhraj har en vietnamesisk mor og indisk far. Hans franske statsborgerskab stammer fra morens mand, der adopterede Sobhraj, efter at forældrene gik fra hinanden, da han var barn. Foto: Ritzau Scanpix

I 1970'erne gik der en såkaldt hippierute fra Europa til det sydøstlige Asien, hvor Sobhraj begik det meste af sin kriminalitet.

Hans evne til at sno sig udenom politiet, gav ham øgenavnet 'Slangen'.

Undervejs lykkedes det Sobhraj at skabe sig en gruppe af følgere, og derfor døbte pressen ham for 'den asiatiske Charles Manson'.

Kriminaliteten omhandlede primært at røve og svindle rejsende på ruten, men i interviews har franskmanden tilstået 12 drab mellem 1972 og 1976.

Det er dog muligt, at der er flere ofre.

Brændte sine ofre

Drabsmetoderne var alt fra drukning og knivstik til at brænde ofrene levende eller at give dem stoffer, til de døde af en overdosis.

En tyrkisk mand, to franskmænd, et hollandsk kærestepar og en amerikansk turist er blandt ofrene, Sobhraj menes at have dræbt i Thailand.

Den amerikanske turist var en kvinde, som blev fundet flydende i vandet ud for det populære turiststed Pattaya Beach i Thailand.

I 1976 forsøgte han at forgifte en gruppe på 60 rejsende i New Delhi ved at overbevise dem om, at pillerne var mod dysenteri, men blev taget på fersk gerning.

Da de rejsende begyndte at falde om, fik det de andre til at fatte mistanke og overmande Sobhraj.

20-årig forlovet med 64-årig seriemorder

De indiske myndigheder udviste i 1997 Sobhraj til Frankrig, efter at han angiveligt havde forsøgt at forgifte en gruppe franske turister.

I 2003 begik han den fejl at rejse til Nepal, hvor der stadig var en arrestordre på ham.

Her blev han anholdt og tiltalt for drabet på en amerikansk turist ved navn Connie Jo Bronzich og han endte med at få en livstidsdommen, som han nu ikke længere skal afsone.