Frarøvet en million kroner efter mislykket ekspedition

En mandlig folkepensionist og Danske Bank-kunde har mistet over en million kroner i et udspekuleret røveri, der fandt sted efter en mislykket kasse-ekspedition i februar i fjor.

Det oplyser Det finansielle ankenævn.

Den ældre mand mødte op i en af storbankens filialer medbringende 100.000 euro og 370.000 kroner svarende til i alt 1.116.000 kroner.

Det var midler, han havde hentet i sin bankboks i et andet pengeinstitut.

Ville købe aktier

Han kunne med bl.a. kvitteringer fra hæveautomater dokumentere, at pengene var opsparet siden 2001. De stammede således ikke fra sort arbejde eller andre ulovligheder.

Løbende havde han vekslet en del til euro, fordi han havde planer om at flytte til Frankrig.

Men i stedet ønskede han nu at investere i Danske Bank-aktier, som var styrtdykket som konsekvens af hvidvask-skandalerne.

Forbudte 500 euro-sedler

Men banken afviste ham, fordi danske politikere var på vej med et forbud mod 500-eurosedler ud fra en idé om, at netop denne seddel oftere bruges til hvidvask. Og fordi han ikke medbragte pas, men kun sygesikringsbevis som legitimation.

Banken nægtede også at opbevare pengene, mens han hentede sit pas, så de to kuverter fyldt med penge røg tilbage i hans rygsæk.

Han mener i bankens ekspeditionslokale at være blevet afluret af en kriminel, ’der sad på en langbænk i banken med udsyn til ekspeditionen, og som hele tiden stirrede på ham og vendte sig efter ham, da han gik ud af banken.’

'Anholdt for hvidvask'

Denne person havde ifølge pensionisten en medsammensvoren, som i sagen kaldes ’P1’.

’På vejen hjem blev klageren udsat for et røveri af en gerningsmand, P1, som udgav sig for at være fra politiet, og meddelte, at klageren var anholdt for hvidvask.’

’P1 greb klagerens rygsæk med pengene og dokumenter og løb væk. Klageren fulgte uden held efter P1 og anmeldte straks overfaldet til politiet,’ som ikke opklarede sagen.

Krævede penge retur

Manden gik til ankenævnet med krav om, at Danske Bank skulle refundere ham de 1,1 mio. kr.

’Bankens ekspedition var uforsvarlig. Banken burde have taget ekstraordinære foranstaltninger, da der var tale om mange penge, og da han er en gammel person,’ argumenterede han.

’Banken burde have henvist ham til at gå ud ad en bagdør, så han ikke skulle gå gennem det overfyldte lokale. Personerne i lokalet kunne se hele episoden, og at hans indbetaling blev afvist. Da han ikke gik med ekspedienten fra kontoret hen til kassen, kunne enhver i lokalet forstå, at de to konvolutter med pengene fortsat måtte være i hans rygsæk,’ skrev han.

'Passende foranstaltninger'

Men Danske Bank mente, at man ’tog passende foranstaltninger til at påse diskretion omkring ekspeditionen, og det er derfor ikke umiddelbart klart, at årsagen til røveriet var, at en person overværede ekspeditionen hos banken.’

Men ankenævnet, der stort set altid giver bankerne medhold, gjorde det også her.

'Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at banken handlede ansvarspådragende i sin håndtering af ekspeditionen af ham i februar 2019, eller at der i øvrigt er godtgjort omstændigheder, der kan føre til, at banken skal pålægges at betale et beløb til ham.'

