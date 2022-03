Fredag begynder politiet at patruljere på Facebook

Et nyt initiativ fra dansk politi ser fredag dagens lys, når en enhed, der har fået navnet Politiets Online Patrulje, går i luften.

Med patruljen er det målet at sikre politiet en ny synlighed på nettet, og derfor kan man i kommentarspor og offentlige grupper nu komme til at støde på betjente fra onlinepatruljen.

Det fortæller politikommissær Sisse Birkebæk, som er sektionsleder for digital patruljering i National Enhed for Særlig Kriminalitet.

- Via offentlige profiler vil vi gå ind i for eksempel offentlige grupper og deltage i kommentarsporet og vise vores tilstedeværelse. Så vil man kunne chatte med os derigennem og spørge om gode råd til sikker færden på nettet, siger Sisse Birkebæk.

Hun fortæller, at han man i starten særligt vil have fokus på unge.

- Vi er til for at forebygge kriminalitet online, og at man nemt kan henvende sig til os, hvis man har mistanke om, at der foregår noget kriminelt på internettet, for eksempel i en gruppe. Man kan også søge gode råd hos os, hvis man har oplevet noget ubehageligt online, siger hun.

Den store forskel på politiets aktuelle digitale arbejde og den nye patrulje er synligheden og det opsøgende element.

- Vi vil gerne ud at have dialogen med borgerne, så de kan se, at vi er til stede. Vi skal vise, at de har mulighed for at skrive til os og snakke med os. På den måde er vi ligesom en almindelig patrulje, der kører rundt i gadebilledet, siger hun.

Vil man anmelde kriminalitet, skal man dog fortsat ringe til 114, anmelde det på politi.dk eller kontakte sin politikreds. Akutte henvendelser skal ske på 112.

I alt er der ti årsværk tilknyttet patruljen, som først ventes fuldt implementeret i løbet af i år.

Patruljen er et resultat af politiaftalen for årene 2021-2023.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skriver på Facebook, at den nye enhed blandt andet skal øge trygheden på nettet.

- Når vi ser en stigende tendens til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd på internettet, så er det kun naturligt, at politiet også er mere til stede dér, skriver Hækkerup på Facebook.