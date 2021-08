Fremmed mand befamlede piger

På under et døgn har tre piger på 15-16 år uafhængigt af hinanden anmeldt til politiet, at de er blevet antastet og befølt af en fremmed mand i Trige

Østjyllands Politi efterlyser en mand, efter tre unge piger uafhængigt af hinanden har anmeldt episoder, hvor de er blevet antastet og befølt af en fremmed mand.

Første anmeldelse kom mandag aften fra en 15-årig pige, der blev kontaktet af en fremmed mand. Han kom meget tæt på hende og rørte ved hendes bryster og blev efterfølgende aggressiv, da hun forsøgte at skubbe hans hånd væk.

Det fortæller pressemedarbejder hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen.

Pigen løb hjem til sine forældre, som anmeldte episoden til politiet.

Samme fremgangsmåde

- Her til formiddag får vi to nye anmeldelser fra piger, der her til morgen er blevet kontaktet af det, vi formoder er den samme mand, fortæller Jakob Christiansen til Ekstra Bladet.

En anden pige - også en 15-årig - blev kontaktet af en mand tirsdag morgen klokken 7.30, da hun kom gående ad Trige Centervej. Omkring halvanden time senere kom en 16-årig pige gående ad Randersvej, da hun blev antastet.

- Det har været meget samme fremgangsmåde med, at han opsøger dem og begynder at tale til dem. I det ene tilfælde forsøger han at kysse pigen, og i det andet tilfælde beføler han hende på bryster og hofte.

Bekymrede for at det vil gentage sig

Han fortæller, at patruljer har været i området for at lede efter manden, men at det ikke er lykkedes dem at finde ham.

- Vi kan konstatere, at han formentlig både har været på spil i går aftes og her til morgen (tirsdag, red.), så derfor er vi selvfølgelig bekymrede for, at han kan finde på noget lignende igen. Vi vil rigtig gerne have fat i ham hurtigst muligt.

- Så hvis man nu har set ham eller har nogen oplysninger om, hvem han kunne være, så hører vi selvfølgelig rigtig gerne fra folk, siger han.